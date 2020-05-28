"Деревни нет". Ураган в Кемеровской области разрушил целое поселение

Фото: Месторасположение ДПС – город Мариинск / Метеодневник
Ураганный ветер с Урала добрался до Сибири. В некоторых регионах последствия непогоды оказались очень страшными.
В деревне Константиновка Мариинского района Кемеровской области шторм разрушил больше половины домов. В региональном правительстве уточнили, что уничтожено 18 построек из 31. Кроме того, в Константиновке рухнула стена элеватора. Под завалами погибли два человека. Третий мужчина госпитализирован. По информации очевидцев, у него может быть сломан позвоночник.
"Всю деревню [нафиг] сдуло", – комментируют ситуацию местные жители.
По всему населенному пункту разбросаны куски кровли с домов, поваленные деревья и ветки. В администрации Мариинского района оперативный штаб определил объемы работ для устранения последствий урагана. Будет работать оценочная комиссия по урону, который нанес ураган, пишет "Тайга. инфо" со ссылкой на региональное правительство.
Ранее amic.ru писал о том, что синоптики спрогнозировали увеличение числа смерчей на территории России. Специалисты из Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили о том, что ураганов в Сибири станет больше.
Комментарии
Чиновники радостно потирают ручки... Бабло!!!!
Леса вырубают, ураганов больше становится.
28.05.2020 09:51
- гость -
Чиновники радостно потирают ручки... Бабло!!!!
В чиновники идут для то что бы сделать мир лучше (список фамилий прилагается).
Судя по фото, эти строения и без ветра готовы были развалиться...
Всегда умиляло, как говорили про страны Запада - у них там природные условия мягкие, а у нас зима развиваться не даёт. А то, что в США и вообще в странах расположенных по берегам океанов, таких деревень ураганы сносят сотнями в год, мы забываем. За эти наши гнилушки вообще переживать не стоит! Выдать им деньги по страховке жилья и пусть по новой красиво отстроят село по типовым проектам.
Дровянной сарай восстановить - дело одного дня. Но, делать дома, как дровяной сарай - верх идиотизма.
гостю 10.27. все зависит от толщины кошелька, а не от умственных способностей.