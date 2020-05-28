Алена Апина похвасталась стройными ногами

55-летняя Алена Апина опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором певица позирует в черном боди, куртке и колготках в сетку.

Подписчики восхитились: "Фотка огонь! Так держать", "Ах, какие ножки", "Фигура супер!" – написали они в комментариях.

Как уже сообщал amic.ru, ранее своих поклонников откровенным снимком порадовала Леди Гага. На фото певица позирует в розовом парике и черном топе, украшенном цепью и частично обнажающем тело.

Подписчиков 34-летней певицы обрадовала публикация, они похвалили ее внешний вид в комментариях, отметив, что Гага выглядит прекрасно, необычно и вдохновляюще.