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Алена Апина похвасталась стройными ногами

, ИА "Амител"
Подписчики восхитились тем, как выглядит 55-летняя певица

55-летняя Алена Апина опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором певица позирует в черном боди, куртке и колготках в сетку.

Подписчики восхитились: "Фотка огонь! Так держать", "Ах, какие ножки", "Фигура супер!" – написали они в комментариях.

Как уже сообщал amic.ru, ранее своих поклонников откровенным снимком порадовала Леди Гага. На фото певица позирует в розовом парике и черном топе, украшенном цепью и частично обнажающем тело.

Подписчиков 34-летней певицы обрадовала публикация, они похвалили ее внешний вид в комментариях, отметив, что Гага выглядит прекрасно, необычно и вдохновляюще. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.05.2020 10:14
Гость

Уважаемая редакция! Вы считаете эту типа новость достойной для публикации?

28.05.2020 10:27
гостю

Вам ножки не нравятся?

28.05.2020 10:37
- гость -

ноги как ноги

28.05.2020 10:42
Как то так

28.05.2020 10:37
- гость -
ноги как ноги

Без с.... не считова))))))

28.05.2020 10:47
- гость -

фотошоп рулит

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