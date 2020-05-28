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Больше 130 природных пожаров потушили за прошедшие сутки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Большинство возгораний фиксируют в полях
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

За прошедшие сутки в Алтайском крае пожарные потушили 131 возгорание. 84 из них были зафиксированы в полях, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Накануне днем в пожарную охрану Хабарского района поступило сообщение о возгорании сухой травы в 5 километрах от села Свердловское. На момент прибытия пожарных в поле открытым огнем полыхала сухая трава. Ветер стремительно разносил пламя на большой площади. В тушении были задействованы четыре бойца пожарной охраны и две автоцистерны", – рассказали в ведомстве.

Аналогичные случаи произошли в поселках Богатск, Московка и Целинный, селах Хабары, Топольное, Коротояк, Зятькова-Речка и Мартовка и ряде других районов края. 

Как отмечают в МЧС, чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор, а ветреная и жаркая погода только осложняет ситуацию. Штраф за поджог травы составляет 1–1,5 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. А если из-за возникшего пожара погибнут люди, то виновному может грозить и уголовное наказание. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.05.2020 10:41
Правдоруб

Ясен пень,что сами поджигают. Сам видел 24го мая возле Шадрино поджигали на машине через каждые метров 50 часов в 20.00

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