Больше 130 природных пожаров потушили за прошедшие сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае пожарные потушили 131 возгорание. 84 из них были зафиксированы в полях, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Накануне днем в пожарную охрану Хабарского района поступило сообщение о возгорании сухой травы в 5 километрах от села Свердловское. На момент прибытия пожарных в поле открытым огнем полыхала сухая трава. Ветер стремительно разносил пламя на большой площади. В тушении были задействованы четыре бойца пожарной охраны и две автоцистерны", – рассказали в ведомстве.

Аналогичные случаи произошли в поселках Богатск, Московка и Целинный, селах Хабары, Топольное, Коротояк, Зятькова-Речка и Мартовка и ряде других районов края.

Как отмечают в МЧС, чаще всего причиной пожаров становится человеческий фактор, а ветреная и жаркая погода только осложняет ситуацию. Штраф за поджог травы составляет 1–1,5 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. А если из-за возникшего пожара погибнут люди, то виновному может грозить и уголовное наказание.