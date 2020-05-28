Новая поликлиника в Барнауле обойдется более чем в миллиард рублей

В Индустриальном районе Барнаула построят новую поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Медучреждение расположат в квартале 2002а на пересечении проезда Северного Власихинского и улицы Лазурной. На строительство из регионального бюджета выделили 1,2 миллиарда рублей, проект планируют завершить в конце 2022 года.

Поликлиника будет обслуживать 900 пациентов за смену, а для лечения больных под контролем врачей там предусмотрен дневной стационар на 40 коек. В учреждении разместят терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое и физиотерапевтическое отделение, а также кабинеты доврачебного приема, женской консультации, лучевой диагностики, травмпункт и другие.

Проект здания общей площадью более 15 тысяч квадратных метров разработало ООО "Алтайгражданпроект", а возведением занимается ООО "Селф". На данный момент закончено устройство свайного фундамента, ведется установка каркаса и заполнение наружных стен здания. Как рассказал главный инженер подрядчика Александр Жокин, стройка идет с небольшим опережением графика.

Главный врач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Додонов подчеркнул, что на данный момент в районе обслуживается почти 100 тысяч человек, которым приходится посещать шесть разных корпусов, разбросанных по нескольким кварталам. Новое здание позволит ежедневно обслуживать до полутора тысяч пациентов. Часть персонала переведут из других учреждений, а часть будут набирать.