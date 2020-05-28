При пожаре в частном доме в Барнауле погиб человек

При пожаре, который произошел 27 мая в частном доме на улице Пролетарской, один человек погиб и еще один получил травмы. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание началось в неэксплуатируемом доме 50-х годов постройки и охватило площадь в 70 квадратных метров. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 24 человека личного состава.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Личности погибшего и получившего травмы при пожаре устанавливаются.

О происшествии amic.ru писал 27 мая. Очевидцы сообщали, что с места происшествия на высокой скорости выехала машина скорой помощи с мигалками.