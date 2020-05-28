Ректор АлтГУ рассказал о роли вузов во время пандемии и за какими профессиями будущее

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров дистанционно принял участие в специальной пресс-конференции ТАСС, в которой с коллегами из других вузов страны обсудил итоги рейтинга влияния вузов на устойчивое развитие общества – Times Higher Education University Impact Rankings. По итогам 2020 года АлтГУ занял в нем 95-ю строчку. По мнению Сергея Бочарова, в период пандемии на университеты ложится особая роль по подготовке специалистов.

В пресс-конференции также приняли участие ректор Санкт-Петербургского политехнического университета, академик РАН Андрей Рудской и ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин.

"Алтайский госуниверситет второй год подряд входит в рейтинг THE University Impact Rankings благодаря скрупулезной, тщательной и систематичной работе всего коллектива вуза, прежде всего, в рамках реализации стратегических проектов, вошедших в программу развития опорного университета. Один из проектов созвучен названию рейтинга и посвящен устойчивому развитию территорий Алтая в трансграничном пространстве. Он нацелен на адресную разработку стратегий социально-экономического развития для муниципальных образований Алтайского края, которую осуществляют научные коллективы АлтГУ. Они же берут на себя обязательства и по дальнейшему экспертному их сопровождению. Два других – "Алтай-биофарма" и "Алтай-агробио" – также соответствуют идеологии рейтинга и объединяют те научные проекты, ту экспертную деятельность, которые на сегодняшний день осуществляет опорный вуз региона", – рассказал в своем выступлении ректор АлтГУ.

Сергей Бочаров добавил, что локально такие процессы происходят, но в целом в стране принимаются меры по усилению региональных вузов: увеличена квота по бюджетным местам для регионов, реализуется программа опорных университетов, а показатели авторитетных рейтингов демонстрируют высокие позиции именно региональных высших школ. В том числе и АлтГУ.

"Мы проанализировали, какие на сегодняшний день специальности пользуются спросом не только у наших абитуриентов, но и в целом в регионе, и пришли к выводу, что востребованными являются специальности, связанные с IT-сферой, фармацией и медицинскими технологиями, биотехнологиями и иммунологией, а также традиционно в Алтайском крае востребованы специалисты по экономике, юриспруденции и в сфере АПК", – добавил ректор опорного вуза.В завершение пресс-конференции руководители трех российских университетов, вошедших в топ-100 глобального рейтинга THE University Impact Rankings 2020, договорились объединить усилия для достижения целей устойчивого развития общества и обсудить в ближайшее время первые шаги реализации данного направления.