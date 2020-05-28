Томенко: на социальную поддержку населения в 2019 году направили 22 миллиарда рублей

В 2019 году на социальную поддержку населения Алтайского края направили почти 22 миллиарда рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко во время годового отчета на 44-й сессии АКЗС.

По словам главы региона, меры поддержки получает каждый третий житель края, в рамках льгот или по принципу адресности.

Помощь получили около 150 тысяч семей с детьми на сумму 5,8 миллиарда рублей. Наиболее приоритетными в 2019 году стали выплаты за первого, второго и последующих детей. Ежемесячную поддержку получали почти 30 тысяч семей на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

Также губернатор отметил важность социальных контрактов, которые помогают семьям в самостоятельном увеличении доходов. В прошлом году правительство края заключило 389 договоров, в этом году их будет более 1,5 тысячи. Всего на реализацию программы направят почти 250 миллионов рублей.

Кроме того, в прошлом году правительство активно решало проблему социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов.

"Алтайский край в полном объеме выполнил указ президента по обеспечению жильем более 8 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Только в 2019 году жилищные условия улучшили 103 человека", – отметил Виктор Томенко.

Также, по словам губернатора, в 2019 году на создание доступной среды было направлено 406 миллионов рублей, в том числе 37 миллионов – на модернизацию 25 объектов в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты и культуры.

Томенко отметил, что социальными услугами каждый год пользуются более 70 тысяч жителей края, на которые ежегодно направляется более 200 миллионов рублей из краевого бюджета. В 2020 году за счет участия в различных проектах из федерального бюджета удалось привлечь уже 125 миллионов рублей