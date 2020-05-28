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Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Сотрудничество становится все более эффективным
Фото: fool.com

Фото: fool.com

Виктор Томенко заявил, что взаимодействие между представительной и исполнительной властью в Алтайском крае становится все более содержательным и эффективным. Об этом глава региона сказал в рамках отчета о деятельности правительства края.

По его словам, разность позиций различных политических сил позволяет всесторонне подойти к решению вопросов, а успехи в совместной работе достигаются за счет "более глубокого включения депутатского корпуса в обсуждение ключевых вопросов текущей повестки и вопросов развития края, а также в процессе выработки итоговых решений".

В 2019 году губернатор внес на рассмотрение целый ряд поправок в Устав края. В частности, теперь без согласования с депутатами АКЗС невозможно заключение межрегиональных соглашений, назначение руководителей финансово-экономического блок и государственных предприятий.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.05.2020 12:47
- гость -

Кому на Руси жить хорошо...

28.05.2020 12:53
- гость -

Картинка для иллюстрации : рука руку моет.

28.05.2020 13:12
- гость -

Он может говорить что угодно, но такое сотрудничество может оценить справедливо только население...

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