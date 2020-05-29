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"Упадешь замертво". Почему никто не может помочь "задыхающимся" жильцам ЖК в Барнауле

, ИА "Амител"
Жильцы ЖК "Адмирал" жалуются на неприятный запах от канализационной насосной станции
ЖК 'Адмирал' / Фото: mirkvartir.me

ЖК "Адмирал" / Фото: mirkvartir.me

Жильцы ЖК "Адмирал" в Барнауле и днем и ночью задыхаются от запаха нечистот, люди не могут проветрить квартиру и выйти во двор. Все из-за того, что рядом с их многоэтажками работает канализационная насосная станция (КНС). Она принадлежит администрации города и находится в аренде у "Росводоканала Барнаул". Сейчас жильцы обратились за помощью к застройщику – ИСК "Союз". Он настаивает, что это ответственность "Росводоканала", а оператор признает: запах есть, но пока ничего исправить нельзя.

"Я "лажанулась"

Светлана (имя изменено, – прим. ред.) работает риелтором. Когда ЖК "Адмирал" еще строился, она купила в нем квартиру для своей семьи, а также подобрала жилье клиентам, которые теперь дружно говорят женщине "спасибо".

"Я "лажанулась" круче всех, потому что я специалист по недвижимости. О проблеме узнали случайно: кто-то обмолвился в общем чате жильцов дома, что чувствует неприятный запах, и все подтвердили. Но тогда он был не такой сильный, а сейчас воняет так, что замертво упадешь", – отмечает женщина.

Жильцов раздражает не только едкий, удушающий запах сероводорода, но и сильный гул, который исходит от вентиляторов станции. Светлана отмечает, что инициативная группа обращалась и к застройщику, и в "Росводоканал", и Роспотребнадзор.

"Мы делали запрос даже на встречу с губернатором Виктором Томенко, но нас не приняли. Замеры, которые делал Роспотребнадзор осенью прошлого года, показали, что концентрация аммиака и сероводорода превышена. В водоканале пообещали, что поставят фильтры на КНС, и запах исчезнет. Работы запланировали на 2019-2020 год, а теперь утверждают, что отложили их до 2022-го. Два года мы должны этими фекалиями дышать?" – спрашивает женщина.

Жительница Барнаула Елена купила квартиру в "Адмирале" в 2018 году, на стадии строительства. Она говорит, что узнала о соседстве с КНС, когда переехала в свою квартиру. 

"Мне особенно "повезло", потому что квартира находится в доме № 86, и окна выходят именно на сторону КНС. Предугадать, когда появится запах, невозможно, избавиться от него – тоже. Вот и приходится летом в 30-градусную жару сидеть с закрытыми окнами. Помимо того, что соседство с КНС доставляет неприятности в виде запаха, говорят, что это еще и очень вредно для здоровья. Надо сказать, что месяц назад я продала эту квартиру. С большим трудом", – говорит Елена.

"Мы такие же пострадавшие"

Сейчас жильцы обивают пороги всех инстанций и "заглядывают" в офис ИСК "Союз". Барнаульцы утверждают, что компания не предупредила их о таком зловонном "соседе". Девелопер отмечает: задолго до начала работ были проведены все необходимые замеры, которые не показали превышения допустимых концентраций каких-либо вредных веществ. Именно поэтому компания посчитала, что оснований отменять стройку нет.

Сильный неприятный запах впервые стал ощущаться летом 2018 года. Тогда же в "Союз" обратились около 30 обеспокоенных дольщиков. Компания написала заявление в комитет по ЖКХ города и "Росводоканал" (документы есть в распоряжении редакции). Чиновники заверили: весной 2019 года на КНС проведут испытания установки для устранения неприятного запаха, и если она себя оправдает, то будет смонтировано оборудование большей мощности. Однако его до сих пор нет. 

"Мы ни в коем случае не скрывали, что КНС находится рядом. Вокруг станции установлена санитарно-защитная зона, которая не заходит на территорию ЖК "Адмирал". Перед строительством ЖК проводились замеры, они были в норме. Почему неприятный запах стал сильнее, неизвестно. Мы такие же пострадавшие в данной ситуации, как и жильцы. Компания поддерживает людей в их решении добиться справедливости, поэтому обратилась к жильцам с официальным ответом и представила все документы, подтверждающие обращение "Союза" в администрацию и "Росводоканал", – отмечает застройщик.

Проблема ликвидирована. Но частично

В "Росводоканале Барнаул" отмечают, что при работе КНС в штатном режиме "в отдельные периоды при штиле или слабом ветре жители могут ощущать неприятные запахи". Однако несколько последних недель "адмиральцы" задыхались из-за поломки той самой установки по устранению запаха.

"Несколько дней назад к нам обратилась администрация города с просьбой выяснить, почему запах усилился. Мы провели проверку и выяснили, что произошел сбой в работе установки. Из-за этого она функционировала не в полную мощность. Ситуация усложнилась из-за сильной жары", – говорит директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Бычков.

Об этом заявил и главный инженер водоканала Евгений Чайкин на совещании в администрации Барнаула. По его словам, сейчас установка работает в штатном режиме и на полную мощность. Однако полностью избавиться от зловония, исходящего от КНС, пока невозможно: на станции предусмотрена лишь система "дезодорации", которая с помощью реагентов лишь частично устраняет неприятный запах. Нейтрализовать его может только система очистки. Ее, как и говорят жильцы, "Росводоканал" обещает сделать в 2022 году. В администрации города настаивают: такое оборудование необходимо установить раньше, а еще лучше – перенести КНС-21. Правда, куда именно, в мэрии не уточняют.

Однако "адмиральцы" не намерены ждать, жильцы говорят, что настроены решительно и будут идти до конца, готовы обращаться и в суд, и в прокуратуру. Пока же вынуждены плотнее закрывать окна и двери, а на улицу выходить в маске, чтобы защитить себя и своих родных не только от коронавируса, но и зловонного запаха.       

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.05.2020 08:39
АБОРИГЕН

Мало того что классический человейник, так ещё с "приятным бонусом".

29.05.2020 08:48
- гость -

Кто же землю предоставил (продал) СОЮЗу ?

29.05.2020 08:52
Гость

Не расчитывайте на помощь чиновников, дорога только в суд, но и здесь гарантий конечно же нет

29.05.2020 08:53
- гость -

Не верю что "Союз " делал замеры, это не их проблема. Тут важно отстроить и быстрее продать жилье. А теперь принять сторону жильцов, да, мы тоже обеспокоены. Но мы тут не при чем, и даже замеры делали. Красавчики. Впарили жилье и будь здоров.

29.05.2020 08:54
гость

А о чем СОЮЗ думал, когда строил там большой жилой дом?((((( везде уже навтыкали этих скворешников, где надо и не надо. Деньги они свои получили за квартиры, а потом все остальные пусть вертятся как хотят((((( бедные жители дома.

29.05.2020 08:55
- гость -

В "Росводоканале Барнаул" отмечают, что при работе КНС в штатном режиме "в отдельные периоды при штиле или слабом ветре жители могут ощущать неприятные запахи". Однако несколько последних недель "адмиральцы" задыхались из-за поломки той самой установки по устранению запаха.

Вранье
воняет каждый день! уже месяца 2 точно, так как переехали в этот период!
Окна реально не возможно открыть когда чуть ветерок в нашу сторону!

29.05.2020 08:58
- гость -

Надо сказать, что месяц назад я продала эту квартиру. С большим трудом",

Есть еще лохи.

29.05.2020 08:58
Наталья

Можно только посочувствовать людям

29.05.2020 09:01
- гость -

Обычная экономия денег. В той же Германии КНСы находятся под землёй, а люки наружу герметично закрываются. Запаха нет совсем.

29.05.2020 09:02
Итальянец

Десять лет назад нам во дворе воткнули точечно свечку. Жильцы этого нового дома превратили наш зелёный старый двор в парковку и изъездили все газоны. Покупают квартиры в новых домах в основном понаехи. Уехали от одной выгребной ямы в деревне, приехали к другой. Поделом.

29.05.2020 09:05
гость

а че вы хотели. выселки они есть выселки

29.05.2020 09:15
Гость

"Мы такие же пострадавшие" - ха-ха-ха, построили квартиры на дешевой земле, продали по рыночной, получили кучу бабла, а теперь они ПОСТРАДАВШИЕ....
"Мы ни в коем случае не скрывали, что КНС находится рядом" - а чем Вы это докажите? Может быть буклетами рекламными ЖК Адмирал с описанием "комплекс расположен в экологически чистом районе"????

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