Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о продлении ограничений для туристического бизнеса. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.
Запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей для санаториев и санаторных оздоровительных лагерей продлится до 8 июня. Отдельно до 22 июня приостанавливается работа баз отдыха, отелей, кемпингов, гостиниц за пределами городов и райцентров.
В Белокурихе до 22 июня также запрещено бронирование мест и прием гостей, за исключением людей, находящихся в служебных командировках.
Напомним, что из-за пандемии COVID-19 деятельность туристических организаций в Алтайском крае была приостановлена до 1 июня.
Комментарии
Разумное решение
Конечно разумное, добить все ещё хоть немного работающие сферы экономики, а потом подсчитывать безработных
А чем отличаются гости пансионатов ,отелей,баз и др от гостей санатория ?Они по другому болеют что-ли.Вот совсем ничего не понятно,какая-то словесная абракадабра !
Шикарная забота о бизнесе!
Вся страна уходит от карантина, а у нас все как всегда..... Проще запретить, чем регулировать!
А то вдруг губернатор нагоняй получит...
А так, сезон в горном для малого бизнеса всего 2.5 месяца... И почти месяц из него уже украли.....
Полный бред, конечно же ничем не отличаются. Ещё подождём, что Республика Алтай скажет, и будет совсем забавно, если их откроют. С учётом того, что нас разделяет один мост
Почему с 8-го? А не с 10-го или 20-го? И на каких условиях? У нас что, в регионе снижается заболеваемость и сняты ограничения? Или вопреки инструкциям Роспотребнадзора губернатор таки поддался жалобным просьбам курортных воротил?
А что это за определение такое "В Белокурихе до 22 июня также запрещено бронирование мест и прием гостей, за исключением людей, находящихся в служебных командировках."?Какие туда могут быть служебные командировки?
Какие командировки.21 век. Цифра.
Как будто проверяют - есть гости или нет!
Вот так и отучат отдыхать на Алтае.
Как там сказал 11:34 _69: "Разумное решение"
Объясняю! Не смотрите телевизор на ночь, а включите мозг и посчитайте сколько заразились этим ужасно смертельным вирусом и сколько умерло за месяц, в пересчете на все население алтайского края. (могу помочь... 0.067 % заболело! За всё время)
По поводу курортных воротил) все! базы горного - это малый бизнес, то есть люди работают сами и дают рабочие места другим... И кстати, платят налоги....
Все-таки решили посмотреть на первый в мире ковидный санаторий! Жалко жителей Белокурихи.,которые не причем.Впрочем ,про третий уровень снятия ограничений мы не слышали.
Вон "Сосновый бор" же работает и довольно с этих туристов.