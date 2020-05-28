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Ограничения для турбизнеса продлили на Алтае. Базы не будут работать почти весь июнь

, ИА "Амител"
Частично сфера откроется с 8 июня
Фото: russ.travel

Фото: russ.travel

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о продлении ограничений для туристического бизнеса. Документ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей для санаториев и санаторных оздоровительных лагерей продлится до 8 июня. Отдельно до 22 июня приостанавливается работа баз отдыха, отелей, кемпингов, гостиниц за пределами городов и райцентров.

В Белокурихе до 22 июня также запрещено бронирование мест и прием гостей, за исключением людей, находящихся в служебных командировках.

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 деятельность туристических организаций в Алтайском крае была приостановлена до 1 июня.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.05.2020 11:34
69

Разумное решение

28.05.2020 11:58
Гость

Конечно разумное, добить все ещё хоть немного работающие сферы экономики, а потом подсчитывать безработных

28.05.2020 11:59
Отпускник

А чем отличаются гости пансионатов ,отелей,баз и др от гостей санатория ?Они по другому болеют что-ли.Вот совсем ничего не понятно,какая-то словесная абракадабра !

28.05.2020 12:06
Барнаулец

Шикарная забота о бизнесе!
Вся страна уходит от карантина, а у нас все как всегда..... Проще запретить, чем регулировать!
А то вдруг губернатор нагоняй получит...
А так, сезон в горном для малого бизнеса всего 2.5 месяца... И почти месяц из него уже украли.....

28.05.2020 12:07
Елена

Полный бред, конечно же ничем не отличаются. Ещё подождём, что Республика Алтай скажет, и будет совсем забавно, если их откроют. С учётом того, что нас разделяет один мост

28.05.2020 12:08
Объясните!

Почему с 8-го? А не с 10-го или 20-го? И на каких условиях? У нас что, в регионе снижается заболеваемость и сняты ограничения? Или вопреки инструкциям Роспотребнадзора губернатор таки поддался жалобным просьбам курортных воротил?

28.05.2020 12:15
- гость -

А что это за определение такое "В Белокурихе до 22 июня также запрещено бронирование мест и прием гостей, за исключением людей, находящихся в служебных командировках."?Какие туда могут быть служебные командировки?

28.05.2020 12:25
- гость -

Какие командировки.21 век. Цифра.

28.05.2020 12:25
гость

Как будто проверяют - есть гости или нет!

28.05.2020 12:30
- гость -

Вот так и отучат отдыхать на Алтае.

Как там сказал 11:34 _69: "Разумное решение"

28.05.2020 12:31
Местный

Объясняю! Не смотрите телевизор на ночь, а включите мозг и посчитайте сколько заразились этим ужасно смертельным вирусом и сколько умерло за месяц, в пересчете на все население алтайского края. (могу помочь... 0.067 % заболело! За всё время)
По поводу курортных воротил) все! базы горного - это малый бизнес, то есть люди работают сами и дают рабочие места другим... И кстати, платят налоги....

28.05.2020 12:38
Винт

Все-таки решили посмотреть на первый в мире ковидный санаторий! Жалко жителей Белокурихи.,которые не причем.Впрочем ,про третий уровень снятия ограничений мы не слышали.

28.05.2020 12:40
- гость -

Вон "Сосновый бор" же работает и довольно с этих туристов.

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