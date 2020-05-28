28 мая на сессии АКЗС с годовым отчетом перед депутатами выступил губернатор Виктор Томенко. Доклад главы региона завершился несколько минут назад. Томенко рассказал, как изменились основные социально-экономические показатели в крае, какие трудности еще не удалось преодолеть и что ждет регион впереди, учитывая кризис, вызванный коронавирусом. Amic.ru – коротко о том, что говорил глава региона.

Нацпроекты как надежда на лучшее

Виктор Томенко напомнил, что 2019 год был первым полноценным годом работы нового правительства и губернатора: "В 2018 году в исполнительной власти края произошли серьезные структурные, системные и кадровые преобразования. 2019 год в этом плане был годом стабилизации в системе госуправления и годом созидательной напряженной работы".

Он напомнил, что в 2019 году в России был дан старт работе по 12 нацпроектам, регион участвует в 11 из них. Это, в свою очередь, 52 региональных проекта из 67, утвержденных на федеральном уровне. Более 16 млрд рублей было направлено на их исполнение в прошлом году, из них 12,7 млн – это средства федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов и почти 4 млн – краевые.

"С реализацией нацпроектов <...> все российские граждане связывают большие надежды. Надежды на то, что Российская Федерация будет устойчиво развиваться, качество жизни будет становиться выше, экономика и социальная сфера будут конкурентоспособны на международном уровне, а люди в конечном счете будут жить более счастливо", – подчеркнул губернатор.

Наибольшая сумма средств – 14 млрд рублей – была направлена на три крупнейших нацпроекта: "Демография", "Здравоохранение" и "БКАД". Еще около 1 млрд рублей – на создание комфортной городской среды и расселение аварийного жилищного фонда, а чуть более 1 млрд рублей – на реализацию остальных проектов.

Больше тратим и больше зарабатываем

"Безусловно, нацпроекты выступили катализатором для всей деятельности по развитию страны и регионов. Но следует отметить, что 16 млрд рублей – это лишь небольшая часть расходов консолидированного бюджета края за прошлый год, которые составили 126 млрд рублей. Это, к слову сказать, на 14% больше, чем в 2018 году. А он превышал по этому показателю 2017 год на 11%. Таким образом, бюджетное финансирование различных сфер и направлений в крае за прошедшие два года увеличилось на четверть", – заявил глава региона.

По словам губернатора, это позволило увеличить расходы на зарплату бюджетников в 2019 году на 11%, объемы строительства и ремонта дорог – на 26%, количество мест в детских садах – на 3930 и т. д. В 2019 году на социальную поддержку населения направлено почти 22 млрд рублей, рост к уровню 2018 года составил 15%. Каждый третий житель края получает какие-либо меры поддержки.

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