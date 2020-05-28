Ночные гости. В дом к барнаульцу залетела летучая мышь

Житель Барнаула на своей странице в социальных сетях опубликовал видеозапись с летучей мышью, которая залетела к нему в квартиру. По словам мужчины, в дом она попала около трех часов ночи, пишет "Катунь 24".
Судя по записи, зверек пролетел несколько кругов под потолком, а когда надоело – облюбовал шторы. Хозяин дома взял в руки полотенце и изловил мышь.
"Коронавирус, может, переносит", – шутил барнаулец, пока животное пыталось выбиться из его рук.
Конец истории неизвестен, но, судя по всему, мужчина просто выпустил незваную гостью на волю и подытожил: "При съемках ни одна летучая мышь не пострадала".
Комментарии
Китайскому студенту скормите
Или на рынок космонавтов 59
Там тоже ей рады будут китайские барыги
Обалдеть, такая залетит ночью на дачу. Мало не покажется.
В Мизюлинской роще тоже такие живут. Прошлым летом за часами на кухне такую же нашла. Жуть...
Убегала от летучей кошки
какая прелесть!