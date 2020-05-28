Ночные гости. В дом к барнаульцу залетела летучая мышь

Житель Барнаула на своей странице в социальных сетях опубликовал видеозапись с летучей мышью, которая залетела к нему в квартиру. По словам мужчины, в дом она попала около трех часов ночи, пишет "Катунь 24".

Судя по записи, зверек пролетел несколько кругов под потолком, а когда надоело – облюбовал шторы. Хозяин дома взял в руки полотенце и изловил мышь.

"Коронавирус, может, переносит", – шутил барнаулец, пока животное пыталось выбиться из его рук.

Конец истории неизвестен, но, судя по всему, мужчина просто выпустил незваную гостью на волю и подытожил: "При съемках ни одна летучая мышь не пострадала".