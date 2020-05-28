Зарплата на Алтае остается самой низкой в СФО. С Красноярском разрыв почти в два раза

В Алтайском крае вновь зарегистрирован самый низкий показатель средней зарплаты среди регионов Сибирского федерального округа с января по март 2020 года, сообщает vtomske.ru со ссылкой на исследование Новосибирскстата.

Согласно опубликованным данным, Алтайский край оказался на последнем месте рейтинга со средним значением в 27,6 тысячи рублей. На строчку выше расположилась Республика Алтай – там жители получают в среднем 33 тысячи в месяц.

Лидером оказался Красноярский край, где средняя зарплата составила почти 50 тысяч в месяц. Второе место – у Иркутской области с 46 тысячами, на третьем – Томская область почти с 44 тысячами.

Как ранее сообщил amic.ru, по прогнозам региональных властей в 2020 году средняя зарплата в Алтайском крае может достигнуть 30 тысяч рублей в месяц.