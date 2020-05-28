Зарплата на Алтае остается самой низкой в СФО. С Красноярском разрыв почти в два раза

В Алтайском крае вновь зарегистрирован самый низкий показатель средней зарплаты среди регионов Сибирского федерального округа с января по март 2020 года, сообщает vtomske.ru со ссылкой на исследование Новосибирскстата.
Согласно опубликованным данным, Алтайский край оказался на последнем месте рейтинга со средним значением в 27,6 тысячи рублей. На строчку выше расположилась Республика Алтай – там жители получают в среднем 33 тысячи в месяц.
Лидером оказался Красноярский край, где средняя зарплата составила почти 50 тысяч в месяц. Второе место – у Иркутской области с 46 тысячами, на третьем – Томская область почти с 44 тысячами.
Как ранее сообщил amic.ru, по прогнозам региональных властей в 2020 году средняя зарплата в Алтайском крае может достигнуть 30 тысяч рублей в месяц.
Комментарии
Разве это не результат работы губернатора?
при чем тут губернатор? Вы бы еще сюда президента притащили
А когда по другому было, зато продукты дорогие и особенно невменяемый ценник на шмотки, в масквабаде дешевле.
Барнаул - город безнадёг и неудачников!
А так же , тех кто не плохо отмывает тут средства, выделенные на развитие региона!
Лидером оказался Красноярский край... Второе место – у Иркутской области ..., на третьем – Томская область
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тоже самое что средняя температура по больнице
нефтянка или другие добывающие отрасли, где они есть, будут подтягивать среднюю зп по региону, ее не сравнить с зп в СХ
А как вы объясните что в Алтайском крае — 27,6 тысячи рублей, а в Горном Алтае —33 тысячи рублей? У них там не только нефтянки, но и площадей для сельского хозяйства в десятки раз меньше.
Это Родина сынок...
в Горном Алтае —33 тысячи рублей
Туризм, детка