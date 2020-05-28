В Общественной палате предложили до конца года отменить плату за услуги детсадов для лишившихся работы родителей. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо члена палаты Султана Хамзаева, адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину.

Хамзаев предложил полностью освободить родителей от платы в том случае, если один или оба кормильца потеряли работу в период самоизоляции. Обязательным требованием для предоставления льгот будет регистрация взрослого в качестве безработного.

В случае одобрения мера будет действовать до начала 2021 года.

Ранее amic.ru сообщил, что президент Владимир Путин одобрил новый пакет поддержки безработных россиян. В том числе в него входит троекратное увеличение пособия по безработице и расширение выплат на детей.