В Общественной палате предложили до конца года отменить плату за услуги детсадов для лишившихся работы родителей. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо члена палаты Султана Хамзаева, адресованное премьер-министру Михаилу Мишустину.
Хамзаев предложил полностью освободить родителей от платы в том случае, если один или оба кормильца потеряли работу в период самоизоляции. Обязательным требованием для предоставления льгот будет регистрация взрослого в качестве безработного.
В случае одобрения мера будет действовать до начала 2021 года.
Ранее amic.ru сообщил, что президент Владимир Путин одобрил новый пакет поддержки безработных россиян. В том числе в него входит троекратное увеличение пособия по безработице и расширение выплат на детей.
Комментарии
.. и раскидать на остальных - работающих
только так в нашей стране и происходит
Хорошо, но что дети будут кушать в детсаду? Кто оплатит? Нянечки?