Россиян предложили страховать от безработицы

Министерство труда и социальной защиты поддержало идею о страховании россиян от безработицы, пишут "Известия".
По информации издания, если закон примут, то с зарплат россиян начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом смогут получать пособия в случае потери рабочего места. Отмечается, что размер страховых выплат будет определять Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России. Однако в данный момент РСПП выступает против инициативы.
Вице-президент организации Федор Прокопов считает, что властям стоит уделить больше внимания активной политике занятости, а не выплатам пособий.
Комментарии
они что там совсем умом тронулись? это что очередной побор? государство и так должно платить пособие по безработице вообще-то
Совсем охренели, руководилы грёбаные?
Это этот боровок раскормленный, минстрэль труда и соцзащиты, додумался?
Ну, а его, в этом случае, слдует страховать от просушки на фонаре. 70% от министрэльского оклада, думаю, будет нормально.