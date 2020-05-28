Почти четверть россиян отказываются верить в существование коронавируса

32,8% россиян считают опасность коронавируса преувеличенной или выдуманной заинтересованными лицами. Об этом сообщает РБК.

23,2% участников опроса отказались верить в существование пандемии, а 9,6% считают ее масштабы преувеличенными. По данным на конец мая, четверть опрошенных (25,6 %) полагают, что пик еще впереди, а 16,3% уверены в пройденном пике.

Эксперты отмечают, что поведение людей, которые не верят в существование вируса, резко отличается от поведения тех, кто считает угрозу реальной. Так, среди скептиков 43% навещает родственников и более половины выходят на прогулку. В то же время среди тех, кто верит в коронавирус, родственников навещают всего 18% людей.