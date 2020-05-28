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Почти четверть россиян отказываются верить в существование коронавируса

, ИА "Амител"
Треть жителей страны считают опасность преувеличенной
Фото: news-life.ru

Фото: news-life.ru

32,8% россиян считают опасность коронавируса преувеличенной или выдуманной заинтересованными лицами. Об этом сообщает РБК.

23,2% участников опроса отказались верить в существование пандемии, а 9,6% считают ее масштабы преувеличенными. По данным на конец мая, четверть опрошенных (25,6 %) полагают, что пик еще впереди, а 16,3% уверены в пройденном пике.

Эксперты отмечают, что поведение людей, которые не верят в существование вируса, резко отличается от поведения тех, кто считает угрозу реальной. Так, среди скептиков 43% навещает родственников и более половины выходят на прогулку. В то же время среди тех, кто верит в коронавирус, родственников навещают всего 18% людей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

28.05.2020 12:55
- гость -

Это те зачарованные, которые всё ещё верят сказочному?

28.05.2020 13:00
Пенсионер

Это зомбированные зомбоящиком.

28.05.2020 13:10
- гость -

Если путинское ТВ вначале отрицало существование вируса, затем называло его чудом чудесным - что с людей полунеграмотной России ожидать...

28.05.2020 13:11
Гость

Вот из-за таких "скептиков" зараза и разносится. Пренебрегают средствами защиты, таскаются по гостям, а в итоге страдают люди, задыхаясь от пневмонии. В тюрьму надо сажать таких "умников".

28.05.2020 13:17
Городской жит

Что за тупая формулировка "верю, не верю"? Ребятки скептики, это не вопрос "веры".
Вам что, нужна настоящая чума? С заразностью гриппа, летальностью Эболы и отсутствием действующих лекарств?

28.05.2020 13:20
- гость -

Последнее время от знакомых стал слышать про "вышки 5G", "про чипирование". Вроде взрослые, психически здоровые люди, а такой бред несут. Складывается ощущение, что против них уже применили какое-то психотронное оружие

28.05.2020 13:23
- гость -

Вирус есть, как и вирус герпеса. Дальше что?

28.05.2020 13:23
- гость -

28.05.2020 12:55
- гость -
Это те зачарованные, которые всё ещё верят сказочному?

Нельзя зачаровать весь мир. Нет дыма без огня.
Вирус есть, его свойства плохо изучены. Вирус вызывает массовую пневмонию.
Просто за уралом плотность населения небольшая.
Следует оценить роль мировых сми в сложившейся ситуации.
и очевидно что есть выигравшие в данной ситуации

28.05.2020 13:27
- гость -

Сделайте докторам призовые за диарею и тут пандемия начнётся

28.05.2020 13:34
гость

32,8% россиян считают опасность коронавируса преувеличенной или выдуманной заинтересованными лицами

Даже трудно представить кто заинтересован, китайцы, американцы или англичане? И в чем? Передать в ВОЗ данные, что у них в Англии на 1 выздоровевшего 34 умерших? И что с этого англичане могут поиметь?

28.05.2020 13:36
гость

Если за диарею сделать призовые, то из Англии в ВОЗ пойдут сведения, что у них на 1 выздоровевшего от диареи, 34 умерших от диареи

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