Погостила бабушка. В Алтайском крае семилетняя девочка заразилась коронавирусом

28 мая в Завьяловском районе выявили два новых случая заражения коронавирусом – в селах Харитоново и Чистоозерке. Об этом сообщает газета "Светлый путь".

По данным издания, в Харитоново COVID-19 заболел вахтовик. После возвращения с работы из другого региона мужчина добросовестно соблюдал двухнедельный режим самоизоляции без каких-либо проявлений болезни.

Однако когда пришло время возвращаться на вахту, он сдал анализ на коронавирус, который оказался положительным. Сейчас мужчина остается на самоизоляции, хотя симптомов у него по-прежнему нет.

В Чистоозерке случай заражения выявлен после обследования мамы и двух детей в качестве контактных лиц. Ранее у них гостила бабушка из Благовещенского района, у которой впоследствии нашли коронавирус. На сегодняшний день положительный результат дал анализ у семилетней внучки.