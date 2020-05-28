Погостила бабушка. В Алтайском крае семилетняя девочка заразилась коронавирусом

28 мая в Завьяловском районе выявили два новых случая заражения коронавирусом – в селах Харитоново и Чистоозерке. Об этом сообщает газета "Светлый путь".
По данным издания, в Харитоново COVID-19 заболел вахтовик. После возвращения с работы из другого региона мужчина добросовестно соблюдал двухнедельный режим самоизоляции без каких-либо проявлений болезни.
Однако когда пришло время возвращаться на вахту, он сдал анализ на коронавирус, который оказался положительным. Сейчас мужчина остается на самоизоляции, хотя симптомов у него по-прежнему нет.
В Чистоозерке случай заражения выявлен после обследования мамы и двух детей в качестве контактных лиц. Ранее у них гостила бабушка из Благовещенского района, у которой впоследствии нашли коронавирус. На сегодняшний день положительный результат дал анализ у семилетней внучки.
Комментарии
Да внучка если не ботаник, с плохим иммунитетом, то не страшно
А бабке то нужно подсобироваться
Надо бабушке позвонить, чтобы готовилась
Ну нашли и нашли, что теперь. Кто ищет, тот всегда найдет. Тестировались бы на другие вирусы и их бы нашли.Пусть выздоравливают!
Вот и узнаем выздоровеет ли бабушка
28.05.2020 13:25
- гость -
Меня не берёт. Курящий я и много пьющий.
Так бабуля первая и была. Получается, что она внучке подарила вид. Крепкая, видать, бабуля.
Бабки снующие повсюду статистику портят со смертностью
Походу плохо обрабатывают транспорт междугородний. Иначе не объяснить, почему все путешествующие заражаются.
Витамины пусть пьют и микроэлементы. Цинк, медь, С,А, убивают короранвирус за пол часа Парацетамол.лучше воздержаться, садит печенку.