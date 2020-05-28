Волонтеры, спасатели и полицейские ищут утонувшего в Катуни подростка

В Республике Алтай продолжаются поиски подростка, который несколько дней назад утонул в Катуни в Шебалинском районе. К операции привлекли сотрудников полиции, волонтеров Алтай-Рафтинг Центра, пожарных села Чемал и местных жителей, пишет "ФедералПресс".

"Пока поиски не дали результатов. В период весеннего половодья водолазные работы на реке запрещены. К тому же сейчас здесь сильное течение и водолазам работать в таких условиях опасно для жизни", – рассказали изданию в республиканском управлении МЧС.

Кроме того, работу осложняет тот факт, что вода в реке очень мутная. По совокупности факторов принято решение перенести водолазные работы на другое время.