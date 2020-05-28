Япония заплатит туристам за посещение страны

Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов (20 тысяч иен или 13 тысяч рублей) в день. Так они хотят помочь пострадавшей от коронавируса туристической сфере, пишет "Лента".
Отмечается, что такие ваучеры покроют до половины расходов путешественников при посещении страны. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах, но компенсировать траты за перелет ими будет нельзя. На реализацию программы планируют выделить около 1,35 трлн иен.
"Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств", – пояснили японские СМИ.
Комментарии
Опять новости с другой планеты.У нас и своим то ноль рублей ноль копеек. детям кинули 140$ скрепя сердце, и не в день и не в месяц.А на все про все).
Госдуме надо срочно запретить Японию, как страну, дестабилизирующую население России, своим положительным отношением к экономике и гражданам.
я только не поняла, т.е в среднем день нахождения в стране обходится около 26 тысяч на нос?? О_о
Или это средняя с перелетом?
ну ваще!чешу в Японию в июле!Йееехххуууу!
я тоже хочу!
наших сограждан ждут в крыму....
Съездите , потом отпишитесь про их отели . Вот вас ждёт удивление и …. Ждём отчёта .