Япония заплатит туристам за посещение страны

Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов (20 тысяч иен или 13 тысяч рублей) в день. Так они хотят помочь пострадавшей от коронавируса туристической сфере, пишет "Лента".

Отмечается, что такие ваучеры покроют до половины расходов путешественников при посещении страны. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах, но компенсировать траты за перелет ими будет нельзя. На реализацию программы планируют выделить около 1,35 трлн иен.

"Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств", – пояснили японские СМИ.