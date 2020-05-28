Среду, 24 июня, на которую назначено проведение парада, посвященного Дню Победы, могут сделать выходным днем, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет", – сказал Песков, отвечая на вопрос, станет ли день выходным.

Напомним, что 26 мая президент Владимир Путин поручил провести 24 июня военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Итоговую дату празднования могут перенести или разделить парад с шествием "Бессмертного полка", если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Как ранее сообщил amic.ru, в Кремле рассматривали возможность проведения Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день.