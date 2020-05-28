Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на сессии АКЗС выступил с отчетом о деятельности по социально-экономическому развитию региона в 2019 году. Руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб оценил управленческие решения губернатора как взвешенные и продуманные. Это касается не только проделанной работы в прошлом году, но и выработки текущих антикризисных мероприятий.

"Нам приходится рассматривать итоги прошедшего года и сквозь призму сегодняшней ситуации. Все, что было сделано в прошлом году, влияет и на более стабильное прохождение регионом нынешнего сложного периода. Но жизнь продолжается. Мы не имеем права, ведя борьбу с распространением коронавируса, забывать об остальных проблемах, не думать о перспективах региона", – цитирует Сергея Приба сайт реготделения ЕР.

По мнению руководителя фракции, итоги минувшего года были для края в целом позитивными. И в работе над достижением этих показателей депутаты "Единой России" принимают непосредственное участие.

"Два года подряд у нас наблюдался рекордный объем инвестиций в основной капитал. В прошлом году – более 115 миллиардов, что говорит о стабильной и перспективной инвестиционной политике нашего региона. Наблюдался рост и самого проблемного для края показателя – доходов населения – с поправкой на инфляцию, средняя зарплата по краю выросла почти на 5%. Особо важен рост заработной платы бюджетников. В 2019 году консолидированный фонд оплаты труда работников бюджетной сферы вырос на 11%, – отметил Приб. – Теперь необходимо сохранить поступательные движения в данном направлении. Это принципиальная позиция фракции "Единая Россия", которую мы отстаиваем и поддерживаем не первый год".

Сергей Приб также обратил внимание на показатели развития производства и поддержки инвестиционной деятельности, отметив личное сопровождение губернатором крупных инвестпроектов. Руководитель фракции привел в качестве примера долгосрочное сотрудничество с Сибирской генерирующей компанией.

"За короткий период работы заключено пять соглашений, предполагающих серьезные инвестиционные вложения в инфраструктуру региона, в развитие систем теплоснабжения городов, повышение качества и надежности услуг отопления. По итогам 2019 года компанией вложено 2,2 млрд рублей в инфраструктуру теплоснабжения Рубцовска. В Барнауле заявленные инвестиции компании по всем соглашениям составят 7,8 млрд рублей. По итогам 2019 года вложен 1 млрд рублей, в 2020 году в систему теплоснабжения краевой столицы планируется вложить 1,3 млрд рублей", – заявил депутат.

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры СГК и правительства Алтайского края с администрацией Бийска по заключению концессии на муниципальные объекты теплоснабжения. Это означает, что для 10% жителей наукограда произойдет снижение тарифа на тепло на 41%.

Сергей Приб напомнил, что регион стал одним из пяти субъектов, которым удалось войти в федеральную в программу "60+", в рамках которой будут направлены средства на реконструкцию коммунальной инфраструктуры Новоалтайска с износом сетей более 60%. Ведутся переговоры по отоплению Ярового.

В заключении единоросс заявил, что, обращая внимание на позитивные итоги года, депутаты фракции "не идеализируют ситуацию и не скрывают проблемы".

"Положительная динамика наблюдается во многих сферах, но темпы не позволяют нам преодолеть отставание от некоторых соседних регионов. Поэтому мы поддержали позицию губернатора по включению Алтайского края в число 10 территорий с недостаточным уровнем социально-экономического развития. Это честная и правильная позиция. Рассчитываем, что утвержденная правительством России индивидуальная программа развития нашего региона поможет выйти на ускоренные темпы роста", – заключил Сергей Приб.