Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на сессии АКЗС выступил с отчетом о деятельности по социально-экономическому развитию региона в 2019 году. Руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб оценил управленческие решения губернатора как взвешенные и продуманные. Это касается не только проделанной работы в прошлом году, но и выработки текущих антикризисных мероприятий.
"Нам приходится рассматривать итоги прошедшего года и сквозь призму сегодняшней ситуации. Все, что было сделано в прошлом году, влияет и на более стабильное прохождение регионом нынешнего сложного периода. Но жизнь продолжается. Мы не имеем права, ведя борьбу с распространением коронавируса, забывать об остальных проблемах, не думать о перспективах региона", – цитирует Сергея Приба сайт реготделения ЕР.
По мнению руководителя фракции, итоги минувшего года были для края в целом позитивными. И в работе над достижением этих показателей депутаты "Единой России" принимают непосредственное участие.
"Два года подряд у нас наблюдался рекордный объем инвестиций в основной капитал. В прошлом году – более 115 миллиардов, что говорит о стабильной и перспективной инвестиционной политике нашего региона. Наблюдался рост и самого проблемного для края показателя – доходов населения – с поправкой на инфляцию, средняя зарплата по краю выросла почти на 5%. Особо важен рост заработной платы бюджетников. В 2019 году консолидированный фонд оплаты труда работников бюджетной сферы вырос на 11%, – отметил Приб. – Теперь необходимо сохранить поступательные движения в данном направлении. Это принципиальная позиция фракции "Единая Россия", которую мы отстаиваем и поддерживаем не первый год".
Сергей Приб также обратил внимание на показатели развития производства и поддержки инвестиционной деятельности, отметив личное сопровождение губернатором крупных инвестпроектов. Руководитель фракции привел в качестве примера долгосрочное сотрудничество с Сибирской генерирующей компанией.
"За короткий период работы заключено пять соглашений, предполагающих серьезные инвестиционные вложения в инфраструктуру региона, в развитие систем теплоснабжения городов, повышение качества и надежности услуг отопления. По итогам 2019 года компанией вложено 2,2 млрд рублей в инфраструктуру теплоснабжения Рубцовска. В Барнауле заявленные инвестиции компании по всем соглашениям составят 7,8 млрд рублей. По итогам 2019 года вложен 1 млрд рублей, в 2020 году в систему теплоснабжения краевой столицы планируется вложить 1,3 млрд рублей", – заявил депутат.
Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры СГК и правительства Алтайского края с администрацией Бийска по заключению концессии на муниципальные объекты теплоснабжения. Это означает, что для 10% жителей наукограда произойдет снижение тарифа на тепло на 41%.
Сергей Приб напомнил, что регион стал одним из пяти субъектов, которым удалось войти в федеральную в программу "60+", в рамках которой будут направлены средства на реконструкцию коммунальной инфраструктуры Новоалтайска с износом сетей более 60%. Ведутся переговоры по отоплению Ярового.
В заключении единоросс заявил, что, обращая внимание на позитивные итоги года, депутаты фракции "не идеализируют ситуацию и не скрывают проблемы".
"Положительная динамика наблюдается во многих сферах, но темпы не позволяют нам преодолеть отставание от некоторых соседних регионов. Поэтому мы поддержали позицию губернатора по включению Алтайского края в число 10 территорий с недостаточным уровнем социально-экономического развития. Это честная и правильная позиция. Рассчитываем, что утвержденная правительством России индивидуальная программа развития нашего региона поможет выйти на ускоренные темпы роста", – заключил Сергей Приб.
Комментарии
Это что за дяденька сердитый
а что он мог сказать что-то другое про губернатора единороса?
мог он например спросить зачем было продавать тепличный комплекс "Спутник"?
или зачем нужно было продать дворец спорта? наверное для того, чтобы родители наших детей потом за занятия спортом на льду платили аренду частнику 10тыс в месяц с человека. А зачем аэропорт было продавать? где эти вопросы?
че смеяться то, генерирующая компания вкладывает инвестиции в край, да они в свою инфраструктуру вкладывают бабки , чтобы потом деньги с людей качать за ЖКХ, для них Алтайский край это кошелек и не более