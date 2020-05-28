Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
Замглавы антикоррупционной компании разместил в своем Twitter документ, согласно которому супруга Пескова погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке. Сумма кредита составляла более одного миллиона долларов.
"Семьям чиновников по закону запрещено пользоваться кредитами в иностранных банках. Но помни, иностранный агент – все равно ты", – дополнил Шуманов свою публикацию.
Как ранее сообщил amic.ru, Дмитрий Песков и Татьяна Навка выписались из больницы после заражения коронавирусом.
Комментарии
Ну что Вы ей Богу на человека наговаривает, это он наверное оформил какую-то помощь от государства и благодаря ей справился с кредитом!
Реально понимают, что после смены власти их здесь растерзают...
28.05.2020 14:45
гостья
Взял "сельскую ипотеку"? То-то за один день весь её годовой лимит закончился.
Повезло! Удачно жениться на фигуристке....
Вообще американцы уже 5-6 лет назад обещали заморозить счета российских чиновников. Может они ждали, когда он все выплатит, чтобы конфисковать квартиру в счет санкций? Ну тогда пора. Ну если это не фейк
Кто напишет гадости тот завистник и редиска! Признайтесь себе ведь каждый бы хотел иметь квартиру в Нью-Йорке, хотел бы чтобы его дети получили хорошее образование, имели возможность пользоваться продвинутой медициной, да и в целом жили в цивилизованной стране.
28.05.2020 14:53
- гость -
Если вы имеете квартиру в Америке-никаких вам гадостей и зависти.(при условии,что не чиновник с 20 тысячами рублей зарплаты)
28.05.2020 14:53
- гость -
Кто напишет гадости тот завистник и редиска! Признайтесь себе ведь
Признаюсь! А ещё я Навку себе хотел бы, которая оплачивала весь этот банкет.
PS Бабкину и Милявскую не предлагать.
28.05.2020 14:53
- гость -
Кто напишет гадости тот завистник и редиска!
Нет, ну что Вы! Как же! Мы очень за них рады. Искренне рады! И ладно, что мы последний ... без соли тут доедаем, нам очень кстати почитать такую новость и порадоваться за тех, у кого всё хорошо)
Гость, А путинское ворье не только хочет, но и может и с циничной улыбкой нам это нагло демонстрирует.
А Воробей уже в Черногории фатеру продала , как говорит жить не начто , видимо танцоры пока ешо зарабатывают ,так что Мите повезло .
Озадачу тебя - не все . Кому то и на родине хорошо , многие понимают - везде хорошо , где нас нет и знают : не надо путать турпоездку с иммиграцией . И кто тебе сказал что там лучшее образование и медицина ? Уже большой , а сказкам веришь . Ты хоть посмотри американские программы , док.фильмы про их жизнь , снятые их кинематографистами и за их деньги , может глаза маленько и откроются . У нас не сладко , но и у них далеко не мёд .
Хорошо под дурачка работать-вроде и чиновник от президента, но в то же время как бы и сам по себе. Путин привел в пример своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова: "Он несёт иногда такую "пургу", что я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?".
жили в цивилизованной стране
Ага. Очень цивилизованной... 26 мая в Миннеаполисе полицейский задушил гражданина США Джорджа Флойда при его задержании. А до этого: "В Интернете появилось видео гибели темнокожего мужчины, скончавшегося от пули стража порядка в штате Миннесота. Он даже не успел выйти из салона, как полицейский открыл стрельбу. Во время общения с правоохранителем мужчина предупредил, что у него есть разрешение на ношение оружия. Страж порядка попросил показать документы. А когда водитель потянулся за бумажником, получил пулю в живот.
Ранее в городе Батон-Руж в штате Луизиана двое полицейских расстреляли 37-летнего Элтона Стерлинга, который занимался уличной торговлей. Мужчина от полученных ранений скончался."
Не, не хочу туда своих детей, в такую цивилизацию...
может эта хата используется для тайных встреч с агентами ЦРУ?
кто нибудь может мне объяснить, как вообще жена главного пропагандиста России, может иметь квартиру в стране, которая облажила нас санкциями и считает Россию угрозой для всего человечества?
Поверьте, Дмитрий Сергеевич информирован намного лучше и знает можно сказать из первых уст, что ждёт страну впереди. Ему виднее где лучше жить и покупать недвижимость.
Срамота!
Кто напишет гадости тот завистник и редиска!
правильно не надо ему завидовать. давайте всем нищем населением нашей страны лучше порадуемся за пресс-секретаря и поднимем за его здоровье рюмку горькой и закусим хреном с солью)
А почему олимпийская чемпионка не может себе позволить квартиру за 1 млн. $ ?
Какие-то певички и содержанки и то могут
мамаша 15:14
а у вас уши пригожина торчат
Хоть одна хорошая новость за сегодня.
Бедные! Тоже как и все живут в ипотеку. Интересно сколько им там ЦРУ платит? Не перерабатывают ли они там бедненькие? А вообще давно пора бы в Конституцию записать что Россия 51 штат США. Глядишь и к нам бы лучше относиться стали, на доллар бы перешли да и НАТО парни хорошие на самом деле. Хафтар вон в прошлом американский агент, вот мы его и поддерживаем. Правильно делали в 1997 году когда наши 5 рублей были точь в точь как полдоллара США даже по той же технологии делались. Собственно даже менять ничего не надо. Орел символ США и наш герб и у Польши тоже орел, а и у Германии тоже.. Надо же..
При Сталине, просто расстреляли бы...
При Сталине много кого расстреляли бы
А начали бы расстрелы с недовольных комментаторов новостей? Хотя нет комментаторов в ГУЛАГи, пусть работают бесплатно, страну поднимают
При Сталине не было бы недовольных комментаторов, за пресс-секретаря Сталина все бы радовались
А если Сталин бы его расстрелял, то гневно обличали