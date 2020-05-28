Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке

Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.

Замглавы антикоррупционной компании разместил в своем Twitter документ, согласно которому супруга Пескова погасила ипотеку за свою квартиру в Нью-Йорке. Сумма кредита составляла более одного миллиона долларов.

"Семьям чиновников по закону запрещено пользоваться кредитами в иностранных банках. Но помни, иностранный агент – все равно ты", – дополнил Шуманов свою публикацию.

Как ранее сообщил amic.ru, Дмитрий Песков и Татьяна Навка выписались из больницы после заражения коронавирусом.