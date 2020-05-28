Пенсионер из Барнаула задушил ремнем сожительницу и жил с трупом в квартире

В Барнауле пенсионера осудят за убийство женщины, проживавшей у него дома. Об этом сообщает "Регион онлайн".

История началась осенью 2019 года, когда один из знакомых попросил мужчину приютить у себя пьющую женщину. Пожилой владелец квартиры согласился, тем более что он сам был не прочь "приложиться к бутылке". Постоялица не платила денег за аренду, взамен лишь ходила в магазин за покупками.

Однажды пенсионер заметил, что квартирантка начала воровать у него деньги, а в феврале 2020-го женщина отобрала у старика всю его пенсию. Хозяин не вытерпел и задушил свою сожительницу ремнем. Несколько дней злоумышленник жил с трупом, пока соседи не пожаловались на исходящий из его квартиры неприятный запах.

Мужчина сам сдался в полицию, где и признал свою вину. В отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" и теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.