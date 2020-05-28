Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, который принимал участие в проекте "Танцы", а широкую известность приобрел после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big, сыграл принца в сериале "Чума!". Проект рассказывает о жителях вымышленного средневекового города Нищбург, которых заперли в замке на карантин.
"Каждый приспосабливается к новым условиям жизни кто как может: палач пытается вести казни на "удаленке", печенеги совершают набеги на город в перчатках и масках, стража измеряет горожанам температуру", – говорится в анонсе сериала.
Красилов сыграл принца – претендента на руку и сердце дочери барона, которая отчаянно пытается выйти замуж до 30.
Комментарии
Красачег! Удачи земляк!!!
Господи... только меня от него тошнит?
Поперло у фрика.Успевать надо баблтшка срубить.
Ну, у еще одного фрика карьера пошла в гору)))
Сколько завистников ...))) На диване сколько дырок протерли?)))
Единственное достижение края этот тухляш
скажите спасибо что не Собчак...
28.05.2020 15:19
Мадам
Только вас)
а мне он нравится
Не все понимают высокое искусство
Не все понимают высокое искусство
_____________________
Ну, да... трясущийся жиробас есть высокое искусство?