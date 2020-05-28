Танцор из Заринска Дмитрий Красилов, который принимал участие в проекте "Танцы", а широкую известность приобрел после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big, сыграл принца в сериале "Чума!". Проект рассказывает о жителях вымышленного средневекового города Нищбург, которых заперли в замке на карантин.

"Каждый приспосабливается к новым условиям жизни кто как может: палач пытается вести казни на "удаленке", печенеги совершают набеги на город в перчатках и масках, стража измеряет горожанам температуру", – говорится в анонсе сериала.

Красилов сыграл принца – претендента на руку и сердце дочери барона, которая отчаянно пытается выйти замуж до 30.