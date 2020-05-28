Четверг, 28 Май, 16:40

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,06
€ 77,91
20°

379051 +8371
Обь
415см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Число зараженных COVID-19 в России приближается к 380 тысячам человек

, ИА "Амител"
Выздороветь в России успели свыше 150 тысяч
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За последние сутки в России выявлен 8371 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заболевших на 28 мая составляет 379 051. Новые случаи инфицирования обнаружены во всех 85 регионах страны.

За сутки из больниц выписалось 8 785 человек, что превысило количество новых зараженных. Всего за время пандемии выздоровело 150 993 пациента. Скончалось за сутки с коронавирусной инфекцией 174 жителя страны, всего вирус унес жизнь 4142 человек.

Как ранее сообщал amic.ru, за последние сутки в Алтайском крае было выявлено 79 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число больных составило 1633. Также 28 мая стало известно о смерти еще одного больного коронавирусом.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:38
Горный тоже на замке. В Республике Алтай продлили ограничения для баз отдыха 0
16:32
Главный алтайский единоросс прокомментировал отчет губернатора 0
16:20
В Барнауле задержали поджигателя дома, из-за которого погиб человек 0
16:05
60 дней коронавируса в Алтайском крае. Как менялась ситуация и чего ждать дальше? 2
15:51
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили и усилили 3
15:40
Пенсионер из Барнаула задушил ремнем сожительницу и жил с трупом в квартире 3
15:28
Число зараженных COVID-19 в России приближается к 380 тысячам человек 0
15:15
Здание театра кукол "Сказка" достроят в Барнауле до конца 2020 года 3
15:01
Дмитрий Пухляш Красилов сыграл в новом сериале о карантине в Средневековье 11
14:48
Как подать документы в вуз в 2020 году и когда это можно сделать 4
14:37
Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке 27
14:26
Руководитель фракции ЕР в АКЗС дал оценку работе губернатора за 2019 год 3
14:14
Дату проведения парада в честь Дня Победы сделают праздничной 5
14:00
Тренд, который стоило перенять. Обнаженные девушки начали доставлять еду в России 6
13:45
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Алтайском крае 22
13:43
+79. Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 15
13:40
Япония заплатит туристам за посещение страны 7
13:27
Елена Воробей рассказала, что артистам не хватает денег из-за коронавируса 21
13:15
Погостила бабушка. В Алтайском крае семилетняя девочка заразилась коронавирусом 9
13:02
Волонтеры, спасатели и полицейские ищут утонувшего в Катуни подростка 0
12:49
Почти четверть россиян отказываются верить в существование коронавируса 16
12:35
В России хотят отменить плату за детские сады для потерявших работу родителей 2
12:24
Виктор Томенко оценил взаимодействие между властями в Алтайском крае 5
12:11
Ночные гости. В дом к барнаульцу залетела летучая мышь 15
12:00
Ректор АлтГУ рассказал о роли вузов во время пандемии и за какими профессиями будущее 2
11:57
Зарплата на Алтае остается самой низкой в СФО. С Красноярском разрыв почти в два раза 9
11:46
При пожаре в частном доме в Барнауле погиб человек 0
11:35
Время стабилизации. Виктор Томенко рассказал о том, как Алтай жил в 2019 году 8
11:30
Ограничения для турбизнеса продлили на Алтае. Базы не будут работать почти весь июнь 32
11:21
Томенко: на социальную поддержку населения в 2019 году направили 22 миллиарда рублей 3
11:10
Лифт для молодежи. Студенты АлтГТУ прошли отборочный этап в чемпионате CASE-IN 0
10:49
"Мама, почему ты выбрала меня?" Главная партия примы Музкомедии Виктории Гальцевой 8
10:34
Новая поликлиника в Барнауле обойдется более чем в миллиард рублей 13
10:18
Более 130 пожаров потушили за прошедшие сутки в Алтайском крае 1
10:08
Алена Апина похвасталась стройными ногами 14
09:56
Минздрав исключил бессимптомных носителей COVID-19 из статистики 80
09:45
"Деревни нет". Ураган в Кемеровской области разрушил целое поселение 7
09:39
Вознесение Господне-2020. Что запрещено делать в этот день и как отмечать праздник 0
09:31
Российские миллиардеры за время пандемии стали богаче на 62 млрд долларов 14
09:16
Из-за сильного ветра столб повредил газовую магистраль под Барнаулом 3
09:04
Кризис делу не помеха. "Легенда Жизни" запустила доставку продуктов в Барнауле 0
09:00
В Республике Алтай выявили новый случай COVID-19 0
09:00
Ждать ли повышения тарифов этим летом: спроси директора БГЭС
Директор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев в режиме онлайн
08:46
В Бийске мужчина пришел порыбачить в бассейне торгового центра 3
08:31
"Страха нет, он приходит потом". Как добровольцы помогают спасать Алтай от пожаров 0
08:17
Самая лучшая тачка. Парень Ольги Бузовой купил машину за 10 миллионов рублей 15
08:05
Ипотека от 0,7%. Как купить квартиру в барнаульском ЖК "Матрешки" под низкий процент  0
07:52
Глава Барнаула поднялся на две строчки в рейтинге российских мэров 38
07:38
Посты и тайные тропы. Что делают люди, чтобы попасть на "закрытый" Алтай 30
07:27
"Ищем место". Новый корпус обойдется АлтГУ в 1,5 миллиарда рублей 14
07:14
"Это какой-то бездомный". Запущенный вид Брэда Питта шокировал поклонников 0
07:02
Строили бизнес "по кирпичику". Как предприниматели Алтая выживают в условиях кризиса 1
06:51
Роковые красотки. Самые знаменитые брюнетки Голливуда 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.