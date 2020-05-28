За последние сутки в России выявлен 8371 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Общее число заболевших на 28 мая составляет 379 051. Новые случаи инфицирования обнаружены во всех 85 регионах страны.

За сутки из больниц выписалось 8 785 человек, что превысило количество новых зараженных. Всего за время пандемии выздоровело 150 993 пациента. Скончалось за сутки с коронавирусной инфекцией 174 жителя страны, всего вирус унес жизнь 4142 человек.

Как ранее сообщал amic.ru, за последние сутки в Алтайском крае было выявлено 79 новых случаев инфицирования COVID-19, общее число больных составило 1633. Также 28 мая стало известно о смерти еще одного больного коронавирусом.