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ОСАГО может подорожать для всех российских автомобилистов

, ИА "Амител"
Страховые компании теперь вольны сами определять стоимость полиса для каждого водителя
Фото: balashover.ru

Фото: balashover.ru

Страховые компании получили возможность повышать стоимость полисов ОСАГО для российских автомобилистов, сообщает "Газета.ru".

В финальной версии нового закона об обязательном страховании автогражданской ответственности появился пункт, который позволяет назначать страхователям индивидуальную стоимость полиса. Как объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, факторы для определения стоимости устанавливаются страховщиками самостоятельно, и они не должны быть одинаковыми для всех компаний.

По мнению Аксакова, именно этот подход и позволит фирмам устанавливать индивидуальные тарифы для каждого клиента, учитывая манеры вождения и другие показатели риска.

Однако, как считает первый зампред Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, нечеткие формулировки позволят страховым компаниям наживаться на клиентах.

"Морально нравственные ограничения – это не про наших финансистов-рыночников и не про наш надзор, который, оперируя ущербом, использует его как основной аргумент и обоснование для повышений тарифов", – пояснил депутат.

Напомним, что обсуждаемый законопроект об ОСАГО призван дать возможность страховщикам назначать индивидуальные стоимости полиса. По мнению депутатов, это позволит компаниям снизить убытки от водителей, которые часто попадают в аварии.
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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.05.2020 17:04
гость

ОСАГО может подорожать для всех российских автомобилистов

Доходы же у российских автомобилистов увеличились

28.05.2020 17:06
- гость -

Неубыточная отрасль!!!

28.05.2020 17:18
- гость -

мрак...

28.05.2020 17:23
Блонди

Значит и нам "вольную" подписывайте, хотим страхует, хотим нет!

28.05.2020 17:24
- гость -

Критерии устанавливает страховщик? Это типа мордой не вышел тоже критерий?

28.05.2020 17:27
- гость -

Установили плавающий тариф от... до, что выбрали страховщики?
Конечно ДО.

28.05.2020 17:41
- гость -

Почему оьязательное.

28.05.2020 17:56
- гость -

Страховые компании получили возможность повышать стоимость полисов ОСАГО для российских автомобилистов

А почему у населения доходы падают, а страхование авто растет?
Почему ЦБ разрешил страховщикам это сделать, вроде как его вотчина.

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