ОСАГО может подорожать для всех российских автомобилистов

Страховые компании получили возможность повышать стоимость полисов ОСАГО для российских автомобилистов, сообщает "Газета.ru".

В финальной версии нового закона об обязательном страховании автогражданской ответственности появился пункт, который позволяет назначать страхователям индивидуальную стоимость полиса. Как объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, факторы для определения стоимости устанавливаются страховщиками самостоятельно, и они не должны быть одинаковыми для всех компаний.

По мнению Аксакова, именно этот подход и позволит фирмам устанавливать индивидуальные тарифы для каждого клиента, учитывая манеры вождения и другие показатели риска.

Однако, как считает первый зампред Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, нечеткие формулировки позволят страховым компаниям наживаться на клиентах.

"Морально нравственные ограничения – это не про наших финансистов-рыночников и не про наш надзор, который, оперируя ущербом, использует его как основной аргумент и обоснование для повышений тарифов", – пояснил депутат.

Напомним, что обсуждаемый законопроект об ОСАГО призван дать возможность страховщикам назначать индивидуальные стоимости полиса. По мнению депутатов, это позволит компаниям снизить убытки от водителей, которые часто попадают в аварии.