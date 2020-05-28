В Новосибирской области до 30 июня продлены меры по защите населения от распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в пресс-службе регионального правительства рассказали о введении дополнительных ограничений, пишет "РГ".

Редакцию соответствующего постановления подписал глава региона. Отмечается, что масочный режим распространяется на всех сотрудников предприятий, которые находятся на рабочих местах. Предприниматели не должны допускать на объекты посетителей, не соблюдающих масочный режим. Ранее подобные меры носили рекомендательный характер.

"Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, предписывается до 30 июня приостановить работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары", – отметили в пресс-службе.

Запрет распространяется на фитнес-центры, спортклубы, массажные салоны и прочие организации, оказывающие подобные услуги.