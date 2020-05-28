Главный алтайский единоросс прокомментировал отчет губернатора

Большинством голосов депутаты краевого парламента 28 мая поддержали ежегодный отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Секретарь реготделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что в ходе обсуждения отчета как на заседаниях фракций, так и в ходе пленарного заседания между законодательной и исполнительной властью региона состоялся конструктивный разговор.

"В своих выступлениях руководители всех фракций АКЗС отметили позитивные моменты работы правительства края, и болезненные вопросы, над которыми предстоит много работать, — сообщил Александр Романенко. - Речь идет о снижении бедности, вопросах демографии, развития экономики и, самое главное, инвестиционной привлекательности нашего края. Представители "Единой России", других фракций, высказались о том, чтобы эти проблемы более эффективно решались".

Спикер отметил, что в ходе диалога депутаты получили ответы на все интересующие вопросы. "Не все ответы правительства удовлетворили народных избранников, — уточнил Романенко. — По некоторым, как, например, газификация, депутаты хотели бы услышать конкретные реальные шаги по упрочнению взаимоотношений с федеральными структурами, в том числе с "Газпромом", по увеличению темпов газификации региона".

Говоря о достижения региона в минувшем году, Александр Романенко отметил рост объема инвестиций.

"Если в 2018 году мы не достигли объема инвестиций в 90 млрд, в 2019 году объем инвестиций составил 115 млрд рублей. Что дало нам возможность сформировать впервые краевой бюджет, который перешагнул за 120-миллиардный рубеж, — напомнил он. — Все взаимосвязано: растет объем экономики, значит — появляется возможность для формирования дополнительных доходов, чтобы власть на разных уровнях могла решать важные вопросы, в том числе — по повышению заработной платы"..