Любители Dota2 и World of Tanks сразятся в турнире за "Кубок Ростелекома"

В этом году "Кубок Ростелекома" пройдет в режиме онлайн. За призовой фонд в 100 тысяч рублей будут бороться сибиряки – любители компьютерных игр Dota2 и World of Tanks. Отборочные туры по играм стартуют в июне.

Так, 14 июня пройдут соревнования по игре World of Tanks, а 21 июня за право выхода в финал поборются игроки Dota2.

Гранд-финал турнира, в который выйдут четыре команды, состоится 28 июня. Это будет интерактивное шоу со студией аналитики, комментаторами, конкурсами, призами и подарками для зрителей прямой трансляции. Чтобы принять участие, нужно заполнить заявку на сайте турнира.

Для четкого сигнала компания "Ростелеком" предлагает геймерам и их поклонникам подключить тариф "Игровой": домашний интернет со скоростью до 200 Мбит/с и уникальные игровые бонусы. Благодаря чему киберспортсмены смогут быстрее достигать результатов и "прокачивать" свой статус на платформе World of Tanks и в онлайн-шутере Warface.

Кроме того, компании "Ростелеком" и My.Games предлагают игрокам специальные условия в тактическом шутере CrossFire и ролевой игре ArcheAge. Это опция My.Games, которая будет доступна при выборе данного тарифного плана на сайте провайдера.