Горный тоже на замке. В Республике Алтай продлили ограничения для баз отдыха

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил ограничения на работу туристических компаний, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Согласно изменению в распоряжении, бронирование мест, прием и размещение гостей на базах отдыха, в санаториях, кемпингах и гостиницах запрещено до 22 июня.

Кроме того, до особого распоряжения по-прежнему приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и организаций общественного питания.

"Если будет позволять эпидситуация, то мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей – главный приоритет", – заявил Хорохордин.

Напомним, что в четверг, 28 мая, губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил ограничения на работу туристических организаций в регионе. Согласно новому указу, санатории откроются с 8 июня, а гостиницы, базы отдыха и другие места размещения – с 22 июня.