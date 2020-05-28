Горный тоже на замке. В Республике Алтай продлили ограничения для баз отдыха

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил ограничения на работу туристических компаний, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Согласно изменению в распоряжении, бронирование мест, прием и размещение гостей на базах отдыха, в санаториях, кемпингах и гостиницах запрещено до 22 июня.
Кроме того, до особого распоряжения по-прежнему приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и организаций общественного питания.
"Если будет позволять эпидситуация, то мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей – главный приоритет", – заявил Хорохордин.
Напомним, что в четверг, 28 мая, губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил ограничения на работу туристических организаций в регионе. Согласно новому указу, санатории откроются с 8 июня, а гостиницы, базы отдыха и другие места размещения – с 22 июня.
Комментарии
В номере, где 2-3 родственника, какая угроза заражения?
Вы же жрать ходить явно будете куда-то
28.05.2020 16:51
- гость -
А вы точно из номера никуда выходить не будете? Ну, в принципе, если на каждый номер замок снаружи навесить, для приема еды окошечко в дверях пробить, то, да, можно размещать в санаториях.
А при поездках по работе с пересечением границы края и Республики препятствий чинить не будут? Ни на въезде, ни на выезде? Под "препятствием" я понимаю также необходимость двухнедельного карантина.
28.05.2020 17:22
Сергей
Товарищ, вы кто? А, понимаю, из бункера только?
а как же новость про одну из "гостиниц" с. Ая, где якобы барнаульцы устроили в выходные пьяный дебош? )) Как всегда - все равны, но кое кто равнее?
Клоунада.
Да , горный в этом году много денег потеряет . Такая погода стояла в апреле-мае . Жалко бедолаг, то погоды нет , то вирус .