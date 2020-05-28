Виктор Томенко поздравил алтайских пограничников с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил пограничников с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. Поздравление опубликовано на странице главы региона в Instagram.
"В этом году Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю отметило 20-летие со дня образования. Под вашим постоянным контролем более 800 километров государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан. Благодарим вас за образцовую службу, верность долгу и высокий профессионализм. Желаем сотрудникам и ветеранам пограничной службы крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, удачи! С праздником!" – говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте региона.
Комментарии
Сам то в каких войсках служил ???
А масочный режим проверить на тусовке погранцов у момериала духу не хватило, или это сложней чем бабушек на Спартаке гонять
28.05.2020 17:32
- гость -
За масочный режим "косари от армии" могли бы и по хлеборезке от Погранцов пропустить...
28.05.2020 17:17
- гость -
Сам то в каких войсках служил ???
В "бухгалтерских", хлеборезом