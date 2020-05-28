Виктор Томенко поздравил алтайских пограничников с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил пограничников с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу. Поздравление опубликовано на странице главы региона в Instagram.

"В этом году Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю отметило 20-летие со дня образования. Под вашим постоянным контролем более 800 километров государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан. Благодарим вас за образцовую службу, верность долгу и высокий профессионализм. Желаем сотрудникам и ветеранам пограничной службы крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, удачи! С праздником!" – говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте региона.