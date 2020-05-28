"Коронавирус – штука реальная". Кремль отреагировал на неверие россиян в COVID-19

Отрицание россиянами опасности коронавируса связано не с недоверием к официальной информации, а с нежеланием посмотреть на реальное положение дел. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Скорее, это нежелание внимательно почитать, посмотреть и просто оглянуться вокруг себя. Посмотреть, сколько людей вокруг болеет и как они болеют. Хочется пожелать более ответственного отношения к информации. Скажу на собственном опыте: эта штука реальная", – заверил Песков.

Напомним, что недавно и сам пресс-секретарь перенес заболевание. Вместе с женой Татьяной Навкой его выписали из больницы 25 мая.

Как ранее сообщил amic.ru, почти треть россиян считают опасность COVID-19 преувеличенной или выдуманной заинтересованными лицами. При этом больше 24% отказываются верить в существование пандемии.