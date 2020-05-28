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Виктор Томенко разложил "по полочкам" итоги года и получил поддержку от депутатов

, ИА "Амител"
За отчет губернатора проголосовал 51 парламентарий из 64
Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 28 мая отчитался о работе регионального правительства перед депутатами Заксобрания на сессии АКЗС. Доклад на этот раз прошел в непривычном формате (часть парламентариев слушала председателя кабмина удаленно) и на месяц позже, чем планировалось. Всему виной ограничения, введенные в связи с коронавирусом. Тем не менее в отличие от некоторых регионов, где главы представляли свой доклад заочно в письменном виде, Виктор Томенко все же вышел на трибуну к депутатам.

Народные избранники, несмотря на ряд замечаний, прозвучавших в выступлениях лидеров фракций, оценили работу главы региона положительно. В частности, "за" проголосовал 51 депутат из 64, присутствовавших на сессии.

Доклад губернатора продлился более часа. В выступлении нашлось место не только подведению итогов за 2019 год, но и оценке перспектив региона на фоне экономического кризиса. Amic.ru собрал ключевые моменты из выступления Виктора Томенко.

Нацпроекты

Губернатор напомнил, что 2019 год был первым полноценным годом работы нового правительства. "В 2018 году в исполнительной власти края произошли серьезные структурные, системные и кадровые преобразования. 2019 год в этом плане был годом стабилизации в системе госуправления и годом созидательной напряженной работы", — подчеркнул Томенко.

Глава региона рассказал, что в 2019 году в России запустили 12 нацпроектов. Алтайский край участвует в 11 из них, а это в свою очередь 52 региональных проекта из 67, утвержденных на федеральном уровне.

Более 16 млрд рублей было направлено на нацпроекты в прошлом году. Наибольшая сумма (14 млрд) пришлась на три крупнейших направления: "Демография", "Здравоохранение" и БКАД ("Безопасные и качественные автомобильные дороги"). Примерно по 1 млрд рублей – на создание комфортной городской среды и расселение аварийного жилищного фонда, а также на реализацию остальных проектов.

Зарплаты

Среднемесячная зарплата в крае, по словам Виктора Томенко, за 2019 год увеличилась на 9,5% (то есть на 2437 рублей) и составила 27 956 рублей. По мнению губернатора, ключевым событием для роста зарплат стало соглашение между краевым правительством, работодателями и профсоюзами.

Томенко рассказал, что сохранен уровень региональной минимальной оплаты труда (13 тысяч рублей), сверх которой выплачивается районный коэффициент, стимулирующие и компенсационные выплаты.

К слову, безработица в регионе в прошлом году снизилась с 6,1% до 5,8%.

Соцподдержка

В 2019 году на социальную поддержку населения направлено почти 22 млрд рублей, рост к уровню 2018 года составил 15%. Каждый третий житель края получает какие-либо меры поддержки, напомнил собравшимся председатель краевого кабмина.

"Важным направлением считаю социальные контракты - это содействие семье в самостоятельном увеличении дохода. В 2019 году 389 семей получили средства по социальному контракту, в текущем году их будет более 1,5 тысячи. В целом на реализацию социальных контрактов направим 246 миллионов рублей", — рассказал депутатам Томенко.

Медицина

Глава региона обратил внимание на обновление материально-технической базы медучреждений. На новое оборудование для 48 медицинских организаций было потрачено более 1,1 млрд рублей. В 2019 году ввели в эксплуатацию 17 фельдшерско-акушерских пунктов, а также приступили к строительству новой поликлиники в Барнауле. Кроме того, в регионе отремонтировали 17 детских поликлиник.

Главной проблемой алтайской медицины при этом остается кадровая.

"К сожалению, она общая для большинства регионов нашей страны. В 2019 году впервые из бюджета края были выделены средства на обучение ординаторов для межрайонных центров (28 молодых врачей). Это поможет увеличить доступность медицинской помощи узких специалистов для жителей районов края. Увеличен госзаказ на обучение в медицинском университете и колледжах. Более 100 сотрудниц, находившихся в отпуске по уходу за ребенком, вышли на работу в медицинские учреждения. Около 170 специалистов вернулись на работу в бюджетную сферу из частных медицинских организаций. Единовременные компенсационные выплаты в рамках программ "Земский доктор/сельский фельдшер" в 2019 году получили 110 специалистов", — перечислил губернатор основные усилия региона в этом направлении.

Образование

В 2019 году в регионе началась реализация национального проекта "Образование". Алтайский край потратил на эти цели 25,6 млрд рублей. Средства были направлены на развитие инфраструктуры, обновление содержания и технологий образования и т. п. Были созданы 3930 дополнительных мест в детских садах, в том числе 800 — для детей ясельного возраста, что в 8 раз больше, чем в 2018 году. Таким образом, доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет увеличилась с 65 до 76%. В школах края создано дополнительно 3500 мест.

Отдельно Виктор Томенко остановился на росте зарплат педагогов. "На эти цели из краевого бюджета выделены дополнительные средства — более 1,3 млрд рублей. Решены задачи по переходу от ученико-часа к фиксированному окладу, дифференциации в оплате труда, изменению структуры зарплаты в части увеличения оклада и гарантированной части, увеличение уровня средней заработной платы педагогических работников. Средний рост оплаты труда в IV квартале 2019 года по краю составил около 3 тысяч рублей", — напомнил глава региона.

Культура

В 2019 году, отметил Виктор Томенко, был завершен ремонт Рубцовского драматического театра. Сдан и заселен многоквартирный жилой дом для работников культуры в Барнауле. Более 90 семей получили в нем жилье.

Кроме того, в прошлом году учредили региональные почетные звания и появились первые заслуженные артисты и заслуженные работники культуры Алтайского края. Выполнена большая часть работ по строительству театра кукол "Сказка", которые, по словам  Томенко, планируется завершить в этом году, несмотря на экономические трудности.

Спорт

В 2019 году в регионе стартовал национальный проект "Спорт — норма жизни". "Реализация указанного проекта к 2024 году позволит создать малые спортивные площадки в каждом муниципальном районе Алтайского края, построить современные физкультурно-оздоровительные комплексы в Барнауле и Бийске", — заверил депутатов губернатор.

Строительство

В 2019 году в Алтайском крае введено почти 758 тысяч кв. м, что на 8% выше показателя, установленного региональным проектом "Жилье". "В этом году необходимо ввести 779 тысяч "квадратов", — уточнил Виктор Томенко.

Губернатор обратил внимание, что в регионе при переходе на эскроу-счета (застройщики с июля 2019 года могли привлекать средства граждан только через банки с использованием специальных счетов) не появилось новых проблемных домов с обманутыми дольщиками.

Между тем остается нерешенной проблема с приобретением квартир для детей-сирот. Сегодня право на обеспечение жилыми помещениями нереализовано у 5615 человек. Предоставленных федеральных средств (213 млн рублей) недостаточно. В прошлом году дополнительно из бюджета Алтайского края выделено 285 млн рублей. В результате было приобретено 401 жилое помещение.

Туризм

В 2019 году продолжалась работа по реализации инвестпроектов в сфере туризма. На эти цели направлено 978 млн рублей, в том числе 99 млн — из краевого бюджета.

Федеральным агентством по туризму выделено 880,5 млн рублей на строительство автомобильных дорог на площадке "Белокуриха горная". Срок реализации – до 2022 года.

"Совместно с Ростуризмом мы параллельно занимаемся подготовкой к запуску новых туристских направлений, прорабатываем вопросы сотрудничества с федеральными туроператорами по запуску чартерных программ из Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас перспективное время, чтобы открыть Алтай для большего количества россиян", — подчеркнул губернатор.

Больше власти парламенту

Отдельно Виктор Томенко остановился на взаимодействии между законодательной и исполнительной властью в Алтайском крае. По его мнению, за прошлый год диалог стал более содержательным и эффективным.

В 2019 году губернатор внес на рассмотрение АКЗС поправки в Устав края. Теперь без согласования с депутатами невозможно заключение межрегиональных соглашений, назначение руководителей финансово-экономического блока правительства, руководителей госпредприятий. Кроме того, с прошлого года кабмин должен согласовывать с Заксобранием госпрограммы края.

"Все это способствует совершенствованию системы госуправления, установлению баланса законодательной и исполнительной власти. И такой вектор был заложен и в послании президента Федеральному Собранию в 2020 году", — напомнил глава региона.

Итоги

Завершая отчет, Виктор Томенко отметил, что все обязательства перед жителями, в первую очередь социальные, будут сохранены и получат дальнейшее развитие.

"Итоги развития за 2019 год являются позитивными и положительными. Это позволило нам иметь определенную уверенность и запас прочности для вхождения в 2020 год и на этой основе строить серьезные планы дальнейшего развития. <...> Все мы хотим вернуться к нормальной жизни, к планам развития и чтобы это непростое испытание как можно скорее закончилось. То, как страна и наш регион пройдут этот сложный период, зависит от каждого из нас — от нашего терпения, ответственности, бережного и внимательного отношения друг к другу", — резюмировал губернатор.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

28.05.2020 19:10
гость

это называется рука руку моет, что тут не понятного

28.05.2020 19:20
Финансист

Интересно, депутаты правда считают, что губернатор работает и мне одному кажется что он и его команда вообще ничего не делают?

28.05.2020 19:26
- гость -

Стыдно за родной край, позор

28.05.2020 19:53
- гость -

Рынки ломятся от натуральных продуктов, транспорт , производства работают.

28.05.2020 19:55
гость

"Идите ко мне бандерлоги"

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