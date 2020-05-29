Неудачный выбор. Как не стоит одеваться летом

Фото из сети интернет
Как одеваться и выглядеть – это личный выбор каждого. Но есть вещи, которые не стоит показывать окружающим. Особенно летом, когда жарко и хочется как можно больше свободы, во всех смыслах. Иногда, следуя модным тенденциям, мы можем оказаться в неудобном положении. Подбирать одежду стоит по фигуре и исключая вульгарность. А еще внимательней смотрите на принты, они могут быть коварны.
Комментарии
Амик, где ссылка на авторство (Варламов)?
Воруете потихоньку?
Объясните чем плохи белые носки в сандалях? Уже не первый раз это слышу, и вообще говорят что носки к сандалям лишние. То есть прилично без носков ходить?
29.05.2020 08:22
- гость -
Да, сандалии изначально носились без носков. Хотите ходить в носках - носите закрытую обувь. Хотя сейчас чего только с чем только ни наденут...
не нравится не смотрите
ношу что хочу если это не нарушает закон
Хотите ходить в носках - носите закрытую обувь.
Вас не спросили.
Ой, у нас на Сулиме такая "фея" ходит, прям закачаешься.
Белые босоножки на каблуке и длиннющие черные гольфы. Вкупе с черными шортами и огромной спортивной сумкой. и даме лет 50.