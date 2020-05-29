Неудачный выбор. Как не стоит одеваться летом

Фото из сети интернет

Как одеваться и выглядеть – это личный выбор каждого. Но есть вещи, которые не стоит показывать окружающим. Особенно летом, когда жарко и хочется как можно больше свободы, во всех смыслах. Иногда, следуя модным тенденциям, мы можем оказаться в неудобном положении. Подбирать одежду стоит по фигуре и исключая вульгарность. А еще внимательней смотрите на принты, они могут быть коварны.