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Не по грибы ходил. В Барнауле полиция задержала 23-летнего наркодиллера

, ИА "Амител"
Дома у него нашли 57 пакетиков с синтетическими наркотиками
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали 23-летнего жителя краевой столицы с 57 пакетиками расфасованных наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее не судимого подозреваемого стражи порядка поймали в момент раскладки товара в лесном массиве неподалеку от города. С собой у него были свертки с неизвестным веществом общей массой почти 95 грамм, которое по итогам исследования оказалось синтетическим наркотиком.

При обыске места жительства правоохранители нашли ещё 57 пакетов с веществом бежевого цвета, весы, упаковочный материал и изоленту. 

По факту распространения запрещенных веществ против молодого человека возбуждено уголовное дело.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

28.05.2020 18:40
- гость -

пусть все съест и идет

28.05.2020 18:45
- гость -

Стали чаще писать или полиция научилась работать?

28.05.2020 19:31
- гость -

Кладмены тупее стали

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