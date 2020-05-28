Не по грибы ходил. В Барнауле полиция задержала 23-летнего наркодиллера

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали 23-летнего жителя краевой столицы с 57 пакетиками расфасованных наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее не судимого подозреваемого стражи порядка поймали в момент раскладки товара в лесном массиве неподалеку от города. С собой у него были свертки с неизвестным веществом общей массой почти 95 грамм, которое по итогам исследования оказалось синтетическим наркотиком.

При обыске места жительства правоохранители нашли ещё 57 пакетов с веществом бежевого цвета, весы, упаковочный материал и изоленту.

По факту распространения запрещенных веществ против молодого человека возбуждено уголовное дело.