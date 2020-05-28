Более восьми тысяч пенсионеров в Барнауле получат продуктовые наборы

В рамках проекта "Продуктовая помощь" наборы получат более восьми тысяч пожилых барнаульцев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На первом этапе в город поступило две тысячи коробок. Помощь получат одинокие, малоимущие и маломобильные граждане старше 65 лет. Наборы доставляются по спискам, составленным в управлении социальной защиты населения по городу Барнаулу. Также заявки принимаются через регионального оператора проекта #МыВместе по телефону горячей линии (8 800-200-34-11).

В коробку входит все необходимое, а все продукты перед отправкой тщательно проверяются. Адресатам их развозят волонтеры проекта #МыВместе