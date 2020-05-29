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Ремонт фондов и развитие производства. Как "Курорт Белокуриха" выживает в пандемию

, ИА "Амител"
"Курорт Белокуриха" в период пандемии развернул масштабные ремонтные работы и открыл новый бизнес

Губернатор Алтайского края подписал указ, согласно которому санатории не смогут принимать гостей до 8 июня. Таким образом, период простоя для алтайских здравниц затягивается еще на неделю.

Как санатории выживают в это непростое время?

Например, "Курорт Белокуриха" за минувшие два месяца успел провести масштабный ремонт в санаториях и покорить жителей Белокурихи собственными полуфабрикатами. 

Навели порядок

Заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха" Олег Акимов рассказал amic.ru, как предприятие работало во время простоя. Так, во всех трех санаториях сети и на территории сделали ремонт. В том числе там, где при полной загрузке это было затруднительно.

"При посетителях делать ремонты по некоторым направлениям было не просто сложно, а практически невозможно", – сказал Акимов.

К таким "непростым" местам относятся и рестораны санаториев. В обычное время основные цеха, горячий и овощной, работают непрерывно, в круглосуточном режиме. Поэтому с ремонтом или заменой изношенных агрегатов в этих помещениях всегда были трудности. Выполненные этой весной работы позволят оборудованию в ресторанах работать еще долгое время.

Привели в порядок и полюбившийся отдыхающим термальный комплекс "Водный мир". Для этого рабочим пришлось спустить воду из всех бассейнов, в том числе и из большой чаши, ну и, конечно, остановить работу всех бань и саун. Когда в санатории отдыхающие, лишать их этих удовольствий никто не будет.

Кроме того, к настоящему моменту в трех санаториях уже отремонтировали более 100 номеров и полностью заменили балконные перегородки и ограждения на двух этажах санатория "Белокуриха".

Гостям понравится

Внимание уделено не только внутренним работам, но и внешнему облику зданий, а также прилегающей территории.

Рабочие выложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках, построили новую стоянку для машин отдыхающих. А рядом с санаториями проложили новые трассы для курортных терренкуров. В администрации уверены: гостям понравится.

Сейчас работы продолжаются: возле санаториев, укрепляют горные склоны, облагораживают газоны и высаживают цветы.

Олег Акимов подчеркивает: внешний облик санатория Белокуриха за последний месяц очень изменился. И гостей здесь очень ждут.

Новый бизнес

А пока гостей нет, "Курорт Белокуриха" осваивает новую для себя деятельность: торговлю продукцией собственного производства. Раньше эта продукция шла только для отдыхающих.

"Мы сами лепим пельмени и вареники, коптим и солим рыбу, делаем колбасу, а также другие мясные полуфабрикаты. Основной поставщик мяса – животноводческий комплекс "Алтайские луга", где производят мраморную говядину, индейку, баранину и др. Ранее все это шло отдыхающим, мы ничего не продавали на сторону. Сейчас отдыхающих нет, и мы решили реализовывать свою продукцию в розницу. Открыли два магазина с полуфабрикатами и рядом с собственной пекарней – хлебный. Горячий хлеб, кстати, расходится очень хорошо", – рассказывает Акимов.

Кроме того, в розницу работает и пивоварня "Барон фон Альбрехт".

Новые магазины пользуются популярностью у жителей города. А доход позволяет курорту выплачивать заработную плату его сотрудникам.

"У наших продуктов отличное качество, в них нет ни ГМО, ни чего-то искусственного. Мы все выращиваем сами. Да и цены у нас ниже, чем в других магазинах Белокурихи", – заметил собеседник.

Акимов сообщил, что торговые точки продолжат работать и после того, как санаториям разрешат открыться. Сельхозпроизводство курорта ежегодно растет, и продавать продукцию готовы в том числе в другие регионы.

Без зарплаты не остались

Олег Акимов рассказывает, что масштабный ремонт позволил задействовать на работах более 45 специалистов и строителей. Занятые в работах люди получили полноценную заработную плату. Остальным же сотрудникам во время простоя выплачивается 2/3 оклада.

Губернатор Алтайского края продлил ограничения для санкура на неделю – до 8 июня. Значит, есть надежда, что летом курорты Алтайского края, в том числе и Белокуриха, заработают в полную силу.

Пока же администрация курорта Белокуриха изучает возможности, которые санаториям предлагает государство и правительство Алтайского края. Среди них – отсрочки по налогам и льготный кредит на выплату зарплат работникам. Также добавим, правительством Алтайского края разработан ряд мер поддержки индустрии туризма в связи с ситуацией по коронавирусу и план поэтапного выхода отрасли из режима карантина.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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