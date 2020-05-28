Международное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Алтайского края

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги подтвердило рейтинги Алтайского края в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-". Прогноз по долгосрочным рейтингам "Стабильный", сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Подтверждение рейтингов отражает ожидания Fitch, что сильная устойчивость региона к долговой нагрузке поддерживает его способность противостоять негативным шокам, обусловленным пандемией коронавируса, и будет обеспечивать соответствие его текущим рейтингам", — рассказали в агентстве. При этом, оценка кредитоспособности края остается неизменной.

Кредитный рейтинг — независимое мнение агентства о финансовой способности и готовности региона своевременно выполнять свои обязательства.