Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в четверг, 28 мая.

В одном из детских садов Барнаула обнаружили коронавирус. Воспитательница заразилась через контакт с родственником. Группу, в которой работала женщина, закрыли, а учреждение продолжает работать.

Виктор Томенко отчитался о работе правительства перед депутатами АКЗС. В этом году доклад прошел частично в удаленном формате и на месяц позже, чем обычно. Говорили много. Обо всем по порядку здесь.

Серьезная авария произошла в Барнауле. Две иномарки столкнулись на Лесном тракте у поворота на "Ротор". Очевидцы рассказали, что с места происшествия увозили пострадавших.

В многоэтажке по адресу Островского, 48, произошел пожар. Загорелась квартира на первом этаже. Спасатели эвакуировали из здания шестерых человек, четверо из которых дети. Обошлось без пострадавших.

А вот история другого пожара, судя по всему, закончится уголовным делом. Оказалось, что заброшенный частный дом в центре Барнаула подожгли. В результате один человек погиб, еще один получил травмы. Следователи установили личность подозреваемого.

Ежедневная коронавирусная сводка. За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировано 79 новых случаев заражения. Кроме того, скончался еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус.