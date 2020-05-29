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Российские поезда начнут перевозить пассажиров без учета социальной дистанции

, ИА "Амител"
Изменения вступают в силу уже сегодня
Фото: Yandex.uz

Фото: Yandex.uz

В РЖД с апреля рассаживали пассажиров в метре друг от друга, а теперь холдинг начнет продавать билеты без учета социального дистанцирования. По информации РБК, изменения вступят в силу 29 мая.

"ОАО "Российские железные дороги" отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учетом социальной дистанции. После 28 мая возобновляется продажа билетов в таких поездах на все места", – рассказали изданию в компании.

При этом представители РЖД отметили, что следуют всем рекомендациям Роспотребнадзора и Минтранса по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.05.2020 08:32
Alex1976

Полнейший дебилизм, заставлять народ под угрозой штрафа носить намордники и соблюдать дистанцию на улице, а в поездах значит можно и не соблюдать дистанцию, тогда какой смысл там от намордников будет.

29.05.2020 09:10
- гость -


29.05.2020 08:32
Alex1976
Выгода от масок только продавцам и производителям. Если бы маски выдавались людям бесплатно, то ношение их было бы не обязательным, а раз за счет денег людей, то за ее отсутствие еще и большой штраф в придачу полагается.

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