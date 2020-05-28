Журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны" задержали в Москве

Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр задержали из-за одиночного пикета у здания ГУВД. Об этом рассказал руководитель радиостанции Алексей Венедиктов в разговоре с "РИА Новости".

"Подтверждаю. Одиночный пикет у ГУВД в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Адвокаты уже в курсе и занимаются", — сказал Венедиктов.

Кроме того, о задержании рассказал и главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

"Это так, мы сидим в автозаке. Минут пятнадцать назад. Меня задержали за десять секунд и как причину сказали, что нельзя проводить мероприятия уличные. Но я не очень понял, потому что, в принципе, даже, по-моему, секунд десять не успел отстоять", — сообщил он.

Ранее журналиста Илью Азара задержали за одиночный пикет в поддержку задержанного создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.