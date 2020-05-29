Ученые создали препарат против смертельной опухоли мозга

Ученые из Университета Макмастера и Университета Торонто создали препарат на основе CAR T-клеточной терапии, который способен справиться со смертельной формой опухоли мозга – глиобластомой. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

При CAR T-клеточной терапии используется химерный антигенный рецептор для распознавания злокачественных клеток и их последующего уничтожения. Он представляет собой белок, сочетающий фрагменты антитела, который избирательно связывается с определенными антигенами, и домены, активирующие иммунную систему. Т-клетки пациента извлекают и генетически модифицируют, чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR, который связывается с белком CD133 на клетках глиобластомы, пишет "Лента".

Эксперименты на мышах показали, что терапия повышает выживаемость и снижает опухолевую нагрузку. В дальнейшем исследователи планируют провести испытания на пациентах с рецидивом.