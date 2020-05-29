В Барнауле художница-авангардистка украшает городские закоулки

Фото: Barnaul22
Девушка по имени Ева украшает своими рисунками городские улицы. В качестве холста она выбирает гаражи, бетонные опоры и кирпичные стены домов.
"Кто-то считает ее творчество мазней, кто-то называет "бомбой". Девушка так самовыражается и вносит краски в серый городской интерьер", – пишут в сообществе Barnaul22.
Яркие рисунки иногда подвергаются корректировке других "уличных художников". В основном они оставляют матерные слова.
Ранее amic.ru писал о том, что в центре Барнаула на тротуаре появился огромный портрет. Картину размером три на четыре метра на тротуарной плитке у дома на улице Молодежной нарисовала барнаульская художница Евгения Гайдарова.
Комментарии
вот уродство то- пусть дома у себя рисуют
почему ЭТО должны видеть нормальные люди
Круто рисует
Лет 5 назад писал Никосу Сафронову, просил приехать раскрасить своим творчеством ворота моего гаража. Не приехал. Наверное оплата не устраивала. Говорю, за неимением хороших зарплат в нашем крае, но большой любви к искусству проставлюсь самогоном. Боюсь предположить что его менеджеры даже о моем заказе ему не доложили. Потом по трафарету пришлось самому мужика забацать из знаменитого фильма. Соседские дети попросили убрать, уж больно им страшно стало, мол мужик смотрит им в душу. Так краска и слезла по немного. А теперь мои ворота чисты и ждут руки нового художника. Я конечно не Адам, но Еву приму с удовольствием. Пока жена на работе
На вандализм часть работ смахивает
Мне очень понравилось. Девочка - молодец.
Хрень какая то.
У меня 3х летняя племяшка рисует лучше.
Мне очень нравится! Продолжай дальше добавлять ярких красок в серые будни!