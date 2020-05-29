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В Барнауле художница-авангардистка украшает городские закоулки

, ИА "Амител"
Иногда творчество портят другие "художники"

Фото: Barnaul22

Девушка по имени Ева украшает своими рисунками городские улицы. В качестве холста она выбирает гаражи, бетонные опоры и кирпичные стены домов. 

"Кто-то считает ее творчество мазней, кто-то называет "бомбой". Девушка так самовыражается и вносит краски в серый городской интерьер", – пишут в сообществе Barnaul22

Яркие рисунки иногда подвергаются корректировке других "уличных художников". В основном они оставляют матерные слова. 

Ранее amic.ru писал о том, что в центре Барнаула на тротуаре появился огромный портрет. Картину размером три на четыре метра на тротуарной плитке у дома на улице Молодежной нарисовала барнаульская художница Евгения Гайдарова. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.05.2020 08:28
- гость -

вот уродство то- пусть дома у себя рисуют
почему ЭТО должны видеть нормальные люди

29.05.2020 08:51
Не гость

Круто рисует

29.05.2020 09:07
- гость -

Лет 5 назад писал Никосу Сафронову, просил приехать раскрасить своим творчеством ворота моего гаража. Не приехал. Наверное оплата не устраивала. Говорю, за неимением хороших зарплат в нашем крае, но большой любви к искусству проставлюсь самогоном. Боюсь предположить что его менеджеры даже о моем заказе ему не доложили. Потом по трафарету пришлось самому мужика забацать из знаменитого фильма. Соседские дети попросили убрать, уж больно им страшно стало, мол мужик смотрит им в душу. Так краска и слезла по немного. А теперь мои ворота чисты и ждут руки нового художника. Я конечно не Адам, но Еву приму с удовольствием. Пока жена на работе

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