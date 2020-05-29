В Барнауле художница-авангардистка украшает городские закоулки

Фото: Barnaul22

Девушка по имени Ева украшает своими рисунками городские улицы. В качестве холста она выбирает гаражи, бетонные опоры и кирпичные стены домов.

"Кто-то считает ее творчество мазней, кто-то называет "бомбой". Девушка так самовыражается и вносит краски в серый городской интерьер", – пишут в сообществе Barnaul22.

Яркие рисунки иногда подвергаются корректировке других "уличных художников". В основном они оставляют матерные слова.

Ранее amic.ru писал о том, что в центре Барнаула на тротуаре появился огромный портрет. Картину размером три на четыре метра на тротуарной плитке у дома на улице Молодежной нарисовала барнаульская художница Евгения Гайдарова.