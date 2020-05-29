В Индии умер йог, который утверждал, что не пил и не ел 80 лет

Прахлад Джани – йог, который утверждал, что не ел и не пил примерно с восьми лет, умер в Индии в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Yugal Sarkar Foundation в Twitter.

Джани родился в 1929 году, в семь лет ушел от семьи в джунгли, а в восемь, по его словам, перестал есть и пить. В честь богини Амба он стал одеваться в красные женские сари. Как говорил сам йог, богиня наделяла его энергией, которая позволяла не употреблять пищу, не пить, проходить десятки километров и пребывать в медитации несколько месяцев.

Врачи исследовали мужчину в 2003 и 2010 годах. Его изолировали на 10 дней, и оказалось, что он действительно не пьет и не ест, а также не ходит в туалет. Позднее это подтвердили и индийские врачи.

Однако нашлись и скептики, которые утверждали, что Джани встречался с гостями вне своего номера.