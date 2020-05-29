В Индии умер йог, который утверждал, что не пил и не ел 80 лет

Прахлад Джани – йог, который утверждал, что не ел и не пил примерно с восьми лет, умер в Индии в возрасте 90 лет. Об этом сообщил Yugal Sarkar Foundation в Twitter.
Джани родился в 1929 году, в семь лет ушел от семьи в джунгли, а в восемь, по его словам, перестал есть и пить. В честь богини Амба он стал одеваться в красные женские сари. Как говорил сам йог, богиня наделяла его энергией, которая позволяла не употреблять пищу, не пить, проходить десятки километров и пребывать в медитации несколько месяцев.
Врачи исследовали мужчину в 2003 и 2010 годах. Его изолировали на 10 дней, и оказалось, что он действительно не пьет и не ест, а также не ходит в туалет. Позднее это подтвердили и индийские врачи.
Однако нашлись и скептики, которые утверждали, что Джани встречался с гостями вне своего номера.
Комментарии
Вскрытие будет? Или уже сожгли?
все же что то не то съел
в Ганг спихнули, это они любят делать
Говорят, что раньше йог мог Ни черта не бравши в рот, - год, А теперь они рекорд бьют - Все едят и целый год пьют...
Я попросил подвыпившего йога (Он бритвы, гвозди ел, как колбасу): - Послушай, друг, откройся мне, ей-богу, С собой в могилу тайну унесу! Был ответ на мой вопрос прост, И поссорились мы с ним в дым. Я бы мог открыть ответ тот, Но йог велел хранить секрет - вот! Но если даже йог не чует боли, И может он не есть и не дышать, Я б не хотел такой веселой доли - Уметь не видеть, сердце отключать. Чуть чего, так сразу йог - вбок, Он, во-первых, если спит - сыт. Люди рядом - то да се, мрут. А ему плевать, и все тут.
Чушь. Это всё что нужно знать о подобных байках.
Еще есть солнцееды и камнееды.